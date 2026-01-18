تخفيضات جديدة بأسعار سيارات جاك GS3 Emzoom وGS4 MAX موديلات 2026

18 حجم الخط

أعلن الوكيل المحلي لعلامة"GAC" في مصر، عن تحديثات سعرية جديدة على طرازَي GS3 Emzoom وGS4 MAX، فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخداماتSUV، وتعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا لدعم المستهلك عبر سياسات تسعير مرنة، تهدف إلى إتاحة سيارات GAC التي تجمع بين الأداء القوي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتصميم المستقبلي، لشريحة أوسع من العملاء، دون المساس بمعايير الجودة أو مستويات الاعتمادية.

وتقديم تخفيضات جديدة على طرازGS3 Emzoom، والذي يتوافر في السوق المحلي لموديلات عام ٢٠٢٦ بأربع فئات تجهيزية هي Comfort وElegance و Premium وR-Style، حيث تبدأ أسعار الفئات بعد التحديث

ويصل سعر الفئة Comfort نحو 920.000 مصري

ويصل سعر الفئة Elegance، نحو 1.029.000 جنيه مصري

ويصل سعر الفئة Premium نحو 1.099.000 جنيه مصري

ويصل سعر الفئة R-Style، نحو 1.199.000جنيه مصري كما شملت

ويصل سعر طراز GS4 MAX لموديل عام ٢٠٢٦، والذي يتوافر بفئة تجهيزية واحدة، بسعر 1.249.000جنيه مصري.

حصلت سيارة GAC GS3 Emzoom واحدة من أبرز سيارات SUV ذات الطابع الرياضي، على محرك سعة ١٫٥ لتر يولد قوة ١٧٧ حصانا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٧٠ نيوتن.متر، متصل بناقل حركة ٧ سرعات WDCT ونظام جر أمامي FWD، مع معدل استهلاك وقود اقتصادي يصل إلى نحو ٥٫٧ لتر لكل ١٠٠ كم. وتتمتع السيارة بقاعدة عجلات بطول ٢٦٥٠ مم وسعة خزان وقود ٤٧ لترا، إلى جانب مجموعة متقدمة من التجهيزات التكنولوجية تشمل شاشة لمس مركزية قياس ١٠٫٢٥ بوصة، كاميرات محيطية ٣٦٠ درجة، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وباب خلفي كهربائي.

وتنفرد فئة R-Style، وهي الفئة الأعلى تجهيزا من GS3 Emzoom، بحزمة تجهيزات رياضية، حيث تشمل تصميمات رياضية خاصة تتضمن مشتت هواء خلفي، ومخرج عادم بصوت رياضي يعزز الطابع الديناميكي للسيارة، إلى جانب عجلات رياضية قياس ١٩ بوصة، وشاحن هواتف لاسلكي، وكاميرات محيطية، ولمسات تصميمية حصرية أخرى تعكس الروح الرياضية للطراز.

وفي المقابل، تأتي GS4 MAX كسيارة SUVعائلية رحبة وعملية بتصميم عصري، تعتمد على محرك سعة ١٫٥ لتر يولد قوة ١٧٤ حصانا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٧٠ نيوتن.متر، متصل بناقل حركة ٧ سرعات WDCT ونظام جر أمامي FWD، كما تتميز السيارة بقاعدة عجلات بطول ٢٧٥٠ مم وسعة خزان وقود ٥٥ لترا، مع نظام تعليق أمامي McPherson وخلفي Multi-link لتوفير ثبات عالٍ وراحة قيادة متميزة، إلى جانب مجموعة متقدمة من التجهيزات الحصرية بالمقصورة الداخلية تشمل شاشة عدادات ٧ بوصة، وشاشة للنظام الترفيهي قياس ١٠٫١ بوصة تعمل باللمس، ومقاعد أمامية بخاصية التسخين، وشاحن هواتف لاسلكي بقدرة ٥٠ وات، وعجلات رياضية قياس ١٩ بوصة، ومصابيح أمامية بتقنية LED، وشبكة تهوية أمامية كبيرة تمنح السيارة طابعًا عصريًا، ما يجعلها منافسًا قويًا ضمن فئتها.

كما تتمتع GS4 MAX بباقة متكاملة من أنظمة الأمان، تشمل نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، ونظام منع انغلاق الفرامل، ونظام التوزيع قوة الكبح الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، إلى جانب ٨ وسائد هوائية، وأنظمة أمان ADAS التي تدعم مساعدة السائق، مثل نظام التحكم التكيفي في السرعة، ونظام المساعدة في الازدحام المروري، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام التحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام المساعدة في الإضاءة العالية، ما يجعلها من الطرازات الرائدة في فئتها على صعيد معايير السلامة.

