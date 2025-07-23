رسائل قوية من السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو.. قادرون على تجاوز التحديات وتخطي الصعاب.. مصر ستظل عصية على المؤامرات والفتن

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن كلمة الرئيس تناولت المسيرة المشرفة لشعب مصر العظيم، وما حققه المصريون من نجاحات وتقدم منذ انطلاق هذه الثورة المُلهمة قبل ٧٣ عامًا، وأكدت الكلمة استمرار مصر - منذ قيام الجمهورية الجديدة عام ٢٠١٤ - في جهودها لبناء دولة حديثة تُلبي تطلعات شعبها وتواصل مسيرة الإنجازات برؤية طموحة وخطوات راسخة بكل عزيمة وإصرار.

وجاءت أبرز رسائلها كالتالي:

- سطر المصريون صفحة مضيئة في تاريخ بلدهم، والثورة أنهت حقبة الاحتلال البغيض، ورسخت قيم العزة والكرامة والاستقلال.

- نستحضر تجربة وطنية متكاملة، نغوص في أعماق دروسها، ونتخذ من نجاحها وتعثرها، ما ينير لنا طريق الجمهورية الجديدة.

- حدثنا جيشنا الباسل، حتى أصبح درعا حصينا وسيفا قاطعا، وهزمنا الإرهاب.

- شهدنا طفرة عمرانية شاملة، فأزيلت العشوائيات، وشيدت المساكن، وأسست مدن ذكية.

- انطلق مشروع “حياة كريمة”، ليعيش نحو ٦٠ مليون مواطن في بيئة حضارية، وغير ذلك من الإنجازات المشهودة في كافة ربوع الوطن.

- مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق على غده.

- حققت مصـر إنجازات عديدة في زمن انهارت فيه دول، وتفككت كيانات، وتعاظمت المحن.

- مصر ظلت دار الأمن والاستقرار وملاذا إنسانيا مضمونا، فقصدها نحو عشرة ملايين شخص من بلاد كثيرة.

- تمكنا من الصمود وتحمل الصعاب، وحافظنا على الوطن واستقراره، وسلكنا طريق البناء.

- مصر ستظل منيعة بجبهتها الداخلية المتماسكة، عصية على المؤامرات والفتن.

- قادرون على تجاوز التحديات، وتخطي الصعاب مهما تنوعت أشكالها وتعددت مصادرها.

- أوجه تحية خالصة من القلب لقادة ثورة يوليو المجيدة، ولجيش مصر الأبي، وشرطتها الباسلة، ولكل يد مصرية، تبني وتنمي الوطن، وتحفظ وترعى مؤسساته الوطنية.

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