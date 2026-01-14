الأربعاء 14 يناير 2026
حوادث

القبض على متهمين بإلقاء رضيعة للكلاب الضالة في بولاق الدكرور

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين بإلقاء رضيعة للكلاب في بولاق، فيتو
نجحت قوات البحث الجنائي، بمديرية أمن الجيزة كشف واقعة العثور على رضيعة بفم كلب وتحديد هوية الجناة بدائرة قسم شرطة  بولاق الدكرور.

 وتم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبطهم وهم طالبة وطالب بالمرحلة الثانوية، بمواجهتهما اعترفا بإنجاب المتهمة الأولى رضيعة أنثى من المتهم الثاني نتيجة علاقة غير شرعية، وأضافا في اعترفاتهما بأنهما ألقيا الرضيعة للكلاب الضالة لتأكلها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من سمكري سيارات، أفاد فيه بأنه أثناء سيره بأحد الشوارع لاحظ كلبًا ضالًا يحمل شيئًا غريبًا في فمه، وعندما اقترب منه لاستطلاع الأمر فوجئ بأن ما يحمله الكلب هو طفلة حديثة الولادة.

 

وأضاف المبلغ أنه طارد الكلب الضال ونجح في تخليص الرضيعة منه، ووضعها داخل كيس بلاستيكي، قبل أن يبادر بإبلاغ الشرطة على الفور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم التحفظ على الجثة وإيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى الاستماع إلى أقوال شهود العيان، وتحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الكشف الطبي اللازم، وبيان سبب الوفاة ومدة الحمل، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة. 

txt

إيداع رضيع عثر عليه بجوار مسجد في كرداسة بدار رعاية

txt

العثور على رضيع بجوار مسجد في كرداسة

البحث الجنائي قسم شرطة بولاق الدكرور الأجهزة الأمنية بولاق الدكرور النيابة العامة
الجريدة الرسمية