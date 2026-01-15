مسلسلات رمضان 2026، القائمة النهائية لمسلسل حق ضايع قبل انطلاق تصويره غدا

18 حجم الخط

يستعد أبطال مسلسل حق ضايع لانطلاق تصوير مشاهد العمل غدًا الخميس في الحزام الأخضر تمهيدًا لعرضه في رمضان 2026.

مسلسل حق ضايع في رمضان 2026

مسلسل حق ضايع من بطولة أحمد صلاح حسني وملك قورة ومروة الأرزلي ومحسن محيي الدين ونضال الشافعي.

وكانت اعتذرت الفنانة آيتن عامر عن المشاركة في مسلسل “حق ضايع” الذي كان من المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2026، وجاء الاعتذار بسبب ضيق الوقت أمامها وانشغالها بتصوير أعمال أخرى، وعدم الاتفاق مع الشركة المنتجة على أجر مناسب.

وتشارك آيتن عامر في الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهما فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

