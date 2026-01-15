الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، القائمة النهائية لمسلسل حق ضايع قبل انطلاق تصويره غدا

احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني
18 حجم الخط

يستعد أبطال مسلسل حق ضايع لانطلاق تصوير مشاهد العمل غدًا الخميس في الحزام الأخضر تمهيدًا لعرضه في رمضان 2026.

 

مسلسل حق ضايع في رمضان 2026 

مسلسل حق ضايع من بطولة أحمد صلاح حسني وملك قورة ومروة الأرزلي ومحسن محيي الدين ونضال الشافعي.

وكانت اعتذرت الفنانة آيتن عامر عن المشاركة في مسلسل “حق ضايع” الذي كان من المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2026، وجاء الاعتذار بسبب ضيق الوقت أمامها وانشغالها بتصوير أعمال أخرى، وعدم الاتفاق مع الشركة المنتجة على أجر مناسب.

وتشارك آيتن عامر في الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهما فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حق ضايع في رمضان 2026 مسلسل حق ضايع في رمضان 2026 رمضان 2026 حق ضايع
ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، 60 دقيقة بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا في قبل نهائي الكان

استمرار انخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

بدء غلق كوبري مبارك بشبين الكوم والمحافظة تعلن مسارات مرورية بديلة (صور)

أمم أفريقيا، المغرب ونيجيريا إلى ركلات الترجيح في قبل نهائي الكان

كابوس صلاح الأكبر، ردود فعل خرافية لجمهور ليفربول على أداء ماني بعد فوز السنغال

آرسنال يفوز على تشيلسي 2/3 في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026

أمم أفريقيا، شوط إضافي أول بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية