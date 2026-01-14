رضا البحراوي عقب هزيمة المنتخب في أمم أفريقيا: "اللي جاي خير بإذن الله"

18 حجم الخط

علق المطرب الشعبي رضا البحراوي على نتيجة مباراة مصر والسنغال ضمن دور نصف نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب، والتي انتهت بهزيمة المنتخب المصري بهدف نظيف.

وكتب رضا البحراوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعليقًا على هزيمة منتخب الفراعنة: “هذا منتخب مصر… لا نتيجة تهزه ولا خسارة تكسره”، وتابع المطرب الشعبي: “إحنا وراكم دائمًا، واللي جاي خير بإذن الله”

ومن الجدير بالذكر أن المباراة قد انتهت بتأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين المغرب ونيجيريا، فيما سيلعب منتخب مصر مع الخاسر منهما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

رضا البحراوي يعتذر عن حفلاته في أوروبا

وفي سياق متصل، سبق وكشف رضا البحراوي أسباب غيابه عن إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية في دول أوروبا ودول الخليج خلال الموسم الحالي.

وقال المصدر إن السر وراء اعتذارات البحراوي المتكررة لا يعود لخلافات مادية أو فنية كما روّج البعض، بل هو قرار إنساني اتخذه الفنان بنفسه للوقوف بجانب والدته التي تمر بوعكة صحية شديدة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن رضا البحراوي قرر تقليص نشاطه الفني إلى الحد الأدنى، ورفض السفر لفترات طويلة خارج مصر، ليظل موجودًا بشكل دائم في مسقط رأسه بمدينة طنطا، لرعاية والدته والإشراف على حالتها الصحية بنفسه، مؤكدًا أن البحراوي صرح للمقربين منه بأن "رضا والدته ودعواتها له أهم من كل عقود وملايين حفلات العالم".

