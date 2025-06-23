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ثقافة وفنون

بلاكبينك تُفاجئ معجبيها بأغنية جديدة في جولة "DEADLINE" الموسيقية

فرقة BLACKPINK، فيتو
فرقة BLACKPINK، فيتو

بعد ترقب دام طويلًا من ملايين المعجبين حول العالم، أعلنت وكالة YG عن أغنية فرقة الكيبوب BLACKPINK الجديدة والمقرر أن يتم أدائها لأول مرة في حفلا الفرقة المرتقبان في مدينة غويانغ يومي 5 و6 يوليو المقبل، ضمن جولة "DEADLINE" العالمية.

ويأتي هذا الإعلان، الذي صدر رسميًا عن وكالة YG في 23 يونيو، ليضع حدًا للتكهنات حول موعد طرح العمل الموسيقي الجديد للفرقة، وأوضحت الوكالة في بيانها أن القرار جاء بعد "نقاش طويل حول أفضل طريقة للإعلان عن الأغنية الجديدة"، حيث رأت أن حفل غويانغ يمثل "الانطلاقة الرمزية لجولة "DEADLINE" ولحظة اللقاء المنتظرة مع المعجبين".

وتمثل هذه الأغنية عودة قوية لـ BLACKPINK بعد غياب دام ما يقارب ثلاث سنوات عن الإصدارات الرسمية، منذ ألبومها الكامل الثاني "BORN PINK" الذي صدر في سبتمبر 2022 وحطم العديد من الأرقام القياسية آنذاك.

وتعد جولة "DEADLINE" من أبرز الأحداث الفنية المنتظرة هذا الصيف، حيث يتوقع أن تقدم الفرقة عروضًا مبهرة وموسيقى جديدة تعكس تطورها الفني وتؤكد استمرار نجاحها على الساحة العالمية

وأكدت الوكالة أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول موعد الإصدار الرسمي للأغنية قريبًا.

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BLACKPINK الكيبوب فرقة الكيبوب جولة DEADLINE العالمية

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