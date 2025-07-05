السبت 05 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

BlackPink يشعلن حماس الجمهور بعودة مرتقبة وجولة عالمية تنطلق اليوم

BlackPink، فيتو
BlackPink، فيتو

أطلقت فرقة الكيبوب بلاك بينك في 5 يوليو عند منتصف الليل بتوقيت كوريا، فيديو تشويقيًا بعنوان "هل أنت مستعد للقفز؟"، مما أثار موجة عارمة من الترقب لعودتهن المرتقبة إلى الساحة الفنية، في مفاجأة سارة لمعجبيهم حول العالم.

وبرغم التفاصيل الكاملة لم تكشف بعد، لكن الفيديو التشويقي يشير بقوة إلى أن الأغنية القادمة للفرقة قد تحمل عنوان "JUMP"، وتأتي هذه الأنباء في أعقاب تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى أن بلاك بينك تستعد لعودة رسمية في أوائل يوليو الجاري، مما يزيد من حماس "البلينكز" (اسم معجبي الفرقة) 

 

ويتزامن اطلاق الفيديو التشويقي للأغنية مع انطلاق الجولة العالمية لفرقة بلاك بينك تحت عنوان "الموعد النهائي" اليوم، حيث تبدأ الفرقة جولتها بحفل ضخم في ملعب غويانغ بكوريا، ويتوقع أن تجذب هذه الجولة ملايين المعجبين حول العالم، مؤكدة على المكانة العالمية للفرقة.

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