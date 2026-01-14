أبو ريدة يهنئ وزير الرياضة على عضوية مجلس وزراء الرياضة العرب

18 حجم الخط

وزير الرياضة، هنأ هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومجلس إدارة الاتحاد، والأمين العام، وجميع العاملين بالاتحاد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

ويعكس هذا الاختيار الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية ومكانتها الرائدة على المستويين العربي والإقليمي، كما يؤكد الدور المحوري لمصر في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في مجالي الشباب والرياضة.

مع أطيب الأمنيات للدكتور أشرف صبحي بدوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وزير الرياضة يزور حسن شحاتة

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكابتن حسن شحاتة، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بمنزله، وذلك بعد خروجه من المستشفى منذ عدة أيام واستكمال عملية شفائه في المنزل.

وخلال الزيارة، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل ودوام الصحة، مشيدًا بما قدمه من إنجازات تاريخية للكرة المصرية، ودوره الكبير في رفع اسم مصر عاليًا على المستويين القاري والدولي، مؤكدًا أن رموز الرياضة الوطنية يحظون بكل التقدير والاهتمام.

من جانبه، أعرب الكابتن حسن شحاتة عن تقديره لهذه اللفتة الإنسانية، مثمنًا حرص وزير الشباب والرياضة على المتابعة والدعم، ومؤكدًا اعتزازه بما تشهده الرياضة المصرية من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية والدولة المصرية.

وكان مصدر مقرب من أسرة حسن شحاتة نجم الزمالك الأسبق وأسطورة الكرة المصرية السابق، كشف في وقت سابق حقيقة الأخبار المنتشرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول وفاة حسن شحاتة إثر الوعكة الصحية الأخيرة التي مر بها.

وأكد المصدر في تصريحات لفيتو، أن ما يتردد من شائعات بشأن وفاة حسن شحاتة على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لا أساس له من الصحة، وأنه متواجد حاليا في منزل نجله الإعلامي كريم حسن شحاتة وحالته مستقرة.

