استعدادا لامتحانات الإعدادية، تعليم الغربية يشدد على منع الهواتف داخل اللجان

18 حجم الخط

عقد اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اجتماعا موسعا برؤساء لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية وذلك بمسرح المديرية بـ مدرسة ناصر الزراعية بطنطا .

جاء ذلك بحضور جيهان مصطفى صابر وكيل مديرية التعليم بالغربية وعدد من القيادات التعليمية والأمنية ورؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة ومديري عموم الإدارات التعليمية وممثلي الشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

وناقش الاجتماع الضوابط العامة والتعليمات المنظمة لسير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 17 يناير وتستمر حتى الخميس 22 يناير.

وأوضح وكيل تعليم الغربية أن 94,696 طالبا سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة فيما يؤدي 5,315 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة.

وأكد "ناصر حسن" أن امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام ستعقد بنظام البوكليت (كراسة امتحان) وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم مشددا على الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن رئيس لجنة الامتحان يتحمل المسؤولية الكاملة عن سير العمل داخل اللجنة بداية من استلام كراسات الامتحان وحتى نهاية اليوم موجها رؤساء اللجان بضرورة استلام مقار لجانهم قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل والتأكد من جاهزية اللجان وتوافر كافة التجهيزات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب مع إعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان في أماكن واضحة.

وشدد وكيل الوزارة على منع اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات مع التأكيد على غلق أبواب اللجان مع بداية الامتحان يوميا ومنع دخول أو خروج أي شخص أثناء سير الامتحان وتشكيل لجنة كنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم كراسات البوكليت.

كما أكد ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان بدءا من البوابة الرئيسية وحتى داخل جميع قاعات الامتحان وسرعة التواصل مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية للتعامل الفوري مع أي طارئ مع التحلي بالدقة والانضباط وتقدير المسؤولية وتوفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب.

وفي ختام الاجتماع أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان انتظام ونزاهة امتحانات الشهادة الإعدادية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب متمنيًا لأبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.