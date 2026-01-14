الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن تكشف أسباب سحب أفراد أمريكيين من قاعدة العديد في قطر

قاعدة العديد
قاعدة العديد
18 حجم الخط

واشنطن، أفاد مسئول أمريكي لقناة الجزيرة بأن الولايات المتحدة سحبت عددا من أفرادها من قاعدة العديد الجوية في قطر، في خطوة وُصفت بأنها إجراء احترازي مؤقت، يأتي في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة. 

ارتفاع منسوب المخاطر وراء سحب الأفراد الأمريكيين من قاعدة العديد

وأكد المسئول الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة، أن القرار يندرج ضمن خطط الحماية المعتادة عند ارتفاع منسوب المخاطر، ولا يعكس أي تغيير في طبيعة الوجود العسكري الأمريكي أو التزامات واشنطن تجاه حلفائها في المنطقة.

التوترات الأمريكية–الإيرانية تلقي بظلالها على التحركات العسكرية


يأتي هذا الإجراء في توقيت حساس تشهده المنطقة، مع تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وإيران، على خلفية الاحتجاجات الواسعة داخل الأراضي الإيرانية، والاتهامات الأمريكية للقيادة في طهران باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. 

وتشهد المنطقة حالة ترقب لاحتمالات توسع دائرة المواجهة، سواء عبر تحركات عسكرية مباشرة أو من خلال عمليات غير تقليدية.

تصريحات ترامب النارية ضد طهران ودعم مفتوح للمحتجين

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه سلسلة من التصريحات الحادة ضد إيران، داعيًا المحتجين إلى “الاستمرار”، ومؤكدًا أن “المساعدة في الطريق”، كما أعلن إلغاء جميع الاجتماعات مع المسئولين الإيرانيين إلى أن يتوقف “قتل المحتجين”، على حد وصفه. واعتبرت طهران هذه التصريحات تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية، متهمة واشنطن بالتحريض وزعزعة الاستقرار.

قاعدة العديد تواصل عملها وسط استعدادات أمنية مشددة


ورغم سحب عدد من الأفراد، شدد المسئول الأمريكي على أن قاعدة العديد تواصل أداء مهامها، مع استمرار التنسيق الكامل مع السلطات القطرية. وتُعد القاعدة ركيزة أساسية للوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، ما يجعل أي تحرك مرتبط بها مؤشرًا على حجم القلق المتزايد من تداعيات التصعيد الأمريكي–الإيراني في المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

واشنطن قاعدة العديد قطر إيران الولايات المتحدة الاراضي الايرانية ترامب

مواد متعلقة

الحرس الثوري الإيراني مهددًا ترامب: نحن في ذروة جاهزيتنا

هبوط طائرة نتنياهو في جزيرة كريت اليونانية ونصائح بمغادرة قاعدة العديد الجوية في قطر

بسبب تهديد أمريكا بضرب إيران، إسرائيل تنقل طائرة نتنياهو خارج الكيان

مسؤول إيراني كبير لـ رويترز: وقف التواصل المباشر بين واشنطن وطهران بسبب تهديدات ترامب
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

أمريكا توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها مصر

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

خدمات

المزيد

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الأسواق وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ سيد طنطاوي لسورة الزلزلة، التعجب من أهوال يوم القيامة

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

المزيد
الجريدة الرسمية