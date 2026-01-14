واشنطن تكشف أسباب سحب أفراد أمريكيين من قاعدة العديد في قطر

18 حجم الخط

واشنطن، أفاد مسئول أمريكي لقناة الجزيرة بأن الولايات المتحدة سحبت عددا من أفرادها من قاعدة العديد الجوية في قطر، في خطوة وُصفت بأنها إجراء احترازي مؤقت، يأتي في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

ارتفاع منسوب المخاطر وراء سحب الأفراد الأمريكيين من قاعدة العديد

وأكد المسئول الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة، أن القرار يندرج ضمن خطط الحماية المعتادة عند ارتفاع منسوب المخاطر، ولا يعكس أي تغيير في طبيعة الوجود العسكري الأمريكي أو التزامات واشنطن تجاه حلفائها في المنطقة.

التوترات الأمريكية–الإيرانية تلقي بظلالها على التحركات العسكرية



يأتي هذا الإجراء في توقيت حساس تشهده المنطقة، مع تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وإيران، على خلفية الاحتجاجات الواسعة داخل الأراضي الإيرانية، والاتهامات الأمريكية للقيادة في طهران باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

وتشهد المنطقة حالة ترقب لاحتمالات توسع دائرة المواجهة، سواء عبر تحركات عسكرية مباشرة أو من خلال عمليات غير تقليدية.

تصريحات ترامب النارية ضد طهران ودعم مفتوح للمحتجين

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه سلسلة من التصريحات الحادة ضد إيران، داعيًا المحتجين إلى “الاستمرار”، ومؤكدًا أن “المساعدة في الطريق”، كما أعلن إلغاء جميع الاجتماعات مع المسئولين الإيرانيين إلى أن يتوقف “قتل المحتجين”، على حد وصفه. واعتبرت طهران هذه التصريحات تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية، متهمة واشنطن بالتحريض وزعزعة الاستقرار.

قاعدة العديد تواصل عملها وسط استعدادات أمنية مشددة



ورغم سحب عدد من الأفراد، شدد المسئول الأمريكي على أن قاعدة العديد تواصل أداء مهامها، مع استمرار التنسيق الكامل مع السلطات القطرية. وتُعد القاعدة ركيزة أساسية للوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، ما يجعل أي تحرك مرتبط بها مؤشرًا على حجم القلق المتزايد من تداعيات التصعيد الأمريكي–الإيراني في المرحلة المقبلة.

