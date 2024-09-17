«الناشرين العرب» يوقع بروتوكول مع معهد المخطوطات العربية

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد المخطوطات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، برئاسة الدكتور مراد الريفي، وذلك لإنشاء موقع إلكتروني لنشر "ببليوغرافيا" موثقة لكل ما طبع من المخطوطات منذ أن عرف العرب الطباعة.

وأكد اتحاد الناشرين أن الهدف من هذه الخطوة هو إنهاء تكرار تحقيق مخطوطات منشورة من قبل دور النشر ولتوحيد الجهود للوصول لذلك.

وأوضح الاتحاد أن معهد المخطوطات العربية سيكون ملتزمًا بتوفير مواد الببليوغرافيا، مع إتاحة الفرصة لكل ناشر بإضافة المخطوطات الجديدة التي يعمل عليها إلى الموقع، مما يعطي له الأولوية فى نشر المخطوطة، ويمنع تكرار تحقيق المخطوطات.

وأضاف الاتحاد أن من أهداف التعاون كذلك هو إعداد قاعدة بيانات بالأجيال الجديدة من المحققين الذين يدربهم المعهد والحاصلين على شهادات أكاديمية تجيز لهم العمل على تحقيق المخطوطات، مؤكدًا على تعاون الجانبان على رصد المخطوطات الهامة التي لم تحقق بعد وترشيحها للناشرين.