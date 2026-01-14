السجن 3 سنوات لمهندس استولى على قطع غيار شركة بالإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الجواد يس رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عصام خليفة والمستشار أيمن محمود، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، بمعاقبة المتهم "ف.ف.ا" مهندس بالسجن 3 سنوات، وألزمته برد المبلغ المختلس وتغريمه مبلغا مساويا وعزله من وظيفته عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه في اختلاس مال عام.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14522 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندريةإخطارا يفيد ببلاغ من مسؤولي مصنع بقيام المتهم باختلاس قطع غيار من عهدته بالمصنع دائرة القسم.



تبين من التحقيقات قيام المتهم “ف.ف.ا” مهندس ميكانيكا، بصفته موظف رئيس قسم الصيانة بشركة تصنيع بلاستيك، باختلاس قطع غيار ورمان بلي بسبب وظيفته، بحوالي عدد 140 قطعة والمقدرة بمبلغ 563100 جنيه و1102 دولار أمريكي، وهذه القطع مخصصة قطع غيار خط الإنتاج للمصنع واستولى عليها بأوذن استلام، واختلسها لنفسه.

وعقب اكتشاف الواقعة تحرر محضر وعرضه على جهات التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

