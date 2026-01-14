الأربعاء 14 يناير 2026
السجن 3 سنوات لمهندس استولى على قطع غيار شركة بالإسكندرية

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الجواد يس رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عصام خليفة والمستشار أيمن محمود، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، بمعاقبة المتهم "ف.ف.ا" مهندس بالسجن 3 سنوات، وألزمته برد المبلغ المختلس وتغريمه مبلغا مساويا وعزله من وظيفته عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه في اختلاس مال عام.

ضبط 101 ألف مخالفة مرورية وفحص 1273 سائقًا للكشف عن المخدرات

أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14522 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندريةإخطارا يفيد ببلاغ من مسؤولي مصنع بقيام المتهم باختلاس قطع غيار من عهدته بالمصنع دائرة القسم.
 

تبين من التحقيقات قيام المتهم “ف.ف.ا” مهندس ميكانيكا، بصفته موظف رئيس قسم الصيانة بشركة تصنيع بلاستيك، باختلاس قطع غيار ورمان بلي بسبب وظيفته، بحوالي عدد 140 قطعة والمقدرة بمبلغ 563100 جنيه و1102 دولار أمريكي، وهذه القطع مخصصة قطع غيار خط الإنتاج للمصنع واستولى عليها بأوذن استلام، واختلسها لنفسه.

وعقب اكتشاف الواقعة تحرر محضر وعرضه على جهات التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

جنايات الأسكندرية الاسكندرية شرطة العامرية ثان

