رياضة

كيفية تنزيل القناة المجانية لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

كيفية تنزيل القناة
كيفية تنزيل القناة المجانية لنقل مباراة مصر والسنغال
18 حجم الخط

أمم أفريقيا، أعلنت القناة الجزائرية الأرضية الأولى إذاعة مباراة المنتخب الوطني الأول أمام السنغال بالمجان.

ويستضيف ملعب "ابن بطوطة"، مساء اليوم الأربعاء مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين منتخب مصر والسنغال، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر والسنغال

يمكن للجماهير متابعة مباراة مصر أمام السنغال عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى، من خلال ضبط التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

طريقة تنزيل القناة الجزائرية الأرضية الأولى علي الريسفير

الدخول إلى قائمة الإعدادات وإدخال الرقم السري 0000

أوالوقوف على قناة الجزائرية الأرضية، الضغط على زر BISS، ثم إدخال الشفرة:

1100001100000000 ثم الضغط على موافق.

وكان منتخب مصر تأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على كوت ديفوار في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي المقابل تأهل منتخب السنغال إلى الدور نصف النهائي، بعدما حقق الفوز على حساب منتخب مالي في ربع النهائي، بهدف دون مقابل.

مواجهة ثأرية للفراعنة 

مباراة اليوم تحمل طابع ثأري لـمنتخب مصر في مواجهة أسود التيرانجا، خاصة أن الأخير حرم الفراعنة من التتويج بلقب أمم أفريقيا في نسخة أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، كما أن منتخب السنغال حرم الفراعنة أيضًا من التأهل لمونديال قطر 2022، عندما تغلب عليه في مباراة الإياب في السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح مصر، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح، وينجح السنغاليون بركلات الترجيح للمرة الثانية، في انتزاع بطاقة التأهل لمونديال قطر

لذلك فإن منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، يدخل مباراته اليوم أمام السنغال بدوافع كبيرة، وهي الثأر من المنتخب السنغالي والإطاحة به خارج منافسات أمم أفريقيا، ومواصلة الطريق إلى المباراة النهائية لتحقيق حلم التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

الجريدة الرسمية