ارتفاع أسعار الذهب 1% والفضة تتجاوز 90 دولارا للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء إلى مستويات قياسية جديدة، فيما قفزت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة 90 دولارا للأونصة، مدعومة بقراءات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، ما عزز رهانات خفض معدلات الفائدة.

ارتفاع أسعار الذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.02% ليلامس 4634.40 دولارًا للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.9% إلى 4643.80 دولارا.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبنسبة 2.6% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الإيجارات والغذاء.

وجاءت هذه الزيادة في ظل تراجع تأثير بعض التشوهات المرتبطة بالإغلاق الحكومي، التي كانت قد ضغطت على التضخم في نوفمبر، لكنها بقيت دون توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع قدره 0.3% شهريًا و2.7% سنويًا.

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأرقام التضخم، مجددًا ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول من أجل خفض معدلات الفائدة.

ويتوقع مستثمرون وشركات سمسرة كبرى، من بينها «جولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، تنفيذ تخفيضين في معدلات الفائدة خلال العام الحالي بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، على أن يكون أول خفض محتمل في يونيو.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، دعا ترامب، أمس الثلاثاء، الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات، قائلا إن «المساعدة في طريقها»، وذلك في ظل أكبر موجة احتجاجات تشهدها إيران منذ سنوات.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية لتتجاوز 90 دولارا للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، كما صعد البلاتين بنسبة 3.5% إلى 2405.30 دولارا، وهو أعلى مستوى له في أسبوع، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسيا عند 2478.50 دولارًا في 29 ديسمبر، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.8% ليصل إلى 1873 دولارا.

