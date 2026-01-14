تشكيل أرسنال المتوقع ضد تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

18 حجم الخط

يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره فريق تشيلسي، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وكان تشيلسي تأهل بعد الفوز على فريق كارديف سيتي بثلاثية مقابل هدف، بينما تأهل فريق أرسنال بعد تخطي عقبة فريق كريستال بالاس.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد تشيلسي

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

في خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، لويس سكيلي، نورجارد.

في خط الوسط: نوانيري، إيبريتشي إيزي، ميكيل ميرينو.

في خط الهجوم: نوني مادويكي، جابرييل جيسوس، جابرييل مارتينيلي.

وكان نادي أرسنال تلقي أنباءً سيئة قبل مواجهته المرتقبة اليوم الأربعاء أمام تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، حيث تأكد غياب عدد من العناصر الأساسية، وسط شكوك تحيط بمشاركة آخرين، مما يضع المدير الفني ميكيل أرتيتا في مأزق فني حرج.

غيابات مؤكدة وشكوك حول كالافيوري وهينكابي

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء، أكد أرتيتا أن الرباعي ريكاردو كالافيوري، كريستيان موسكيرا، بييرو هينكابي، وماكس داومن لا يزالون خارج الحسابات. وأوضح أرتيتا أن وضع هينكابي لا يزال غامضًا من حيث الخطورة، بينما يحتاج كالافيوري لعدة أسابيع إضافية للتعافي، مشيرًا إلى أن موسكيرا وداومن لم يعودا للتدريبات الجماعية بعد.

ولم تتوقف الأنباء السيئة عند هذا الحد، بل كشف أرتيتا عن شكوك جديدة تحيط بالثنائي ويليام ساليبا ولياندرو تروسارد. ورغم أن إصابتهما وُصفت بأنها "ليست خطيرة"، إلا أنهما لم يستعيدا لياقتهما الكاملة بعد غيابهما عن لقاء بورتسموث الأخير، مما يجعل مشاركتهما في ملعب "ستامفورد بريدج" مهددة بشكل كبير.

وبهذه الغيابات التي طالت 6 لاعبين (4 تأكد غيابهم واثنان تحت التقييم)، يدخل أرسنال مواجهة "البلوز" منقوص القوة الضاربة.

وأعرب أرتيتا عن أمله في أن تمتلك المجموعة المتاحة حاليًا القدرة الكافية لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب، قبل العودة لحسم التأهل في لقاء الإياب بملعب الإمارات.

