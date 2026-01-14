الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل أرسنال المتوقع ضد تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

أرسنال
أرسنال
18 حجم الخط

يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره فريق تشيلسي، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وكان تشيلسي تأهل بعد الفوز على فريق كارديف سيتي بثلاثية مقابل هدف، بينما تأهل فريق أرسنال بعد تخطي عقبة فريق كريستال بالاس.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد تشيلسي

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

في خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، لويس سكيلي، نورجارد.

في خط الوسط: نوانيري، إيبريتشي إيزي، ميكيل ميرينو.

في خط الهجوم: نوني مادويكي، جابرييل جيسوس، جابرييل مارتينيلي.

وكان نادي أرسنال تلقي أنباءً سيئة قبل مواجهته المرتقبة اليوم الأربعاء أمام تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، حيث تأكد غياب عدد من العناصر الأساسية، وسط شكوك تحيط بمشاركة آخرين، مما يضع المدير الفني ميكيل أرتيتا في مأزق فني حرج.

غيابات مؤكدة وشكوك حول كالافيوري وهينكابي

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء، أكد أرتيتا أن الرباعي ريكاردو كالافيوري، كريستيان موسكيرا، بييرو هينكابي، وماكس داومن لا يزالون خارج الحسابات. وأوضح أرتيتا أن وضع هينكابي لا يزال غامضًا من حيث الخطورة، بينما يحتاج كالافيوري لعدة أسابيع إضافية للتعافي، مشيرًا إلى أن موسكيرا وداومن لم يعودا للتدريبات الجماعية بعد.

ولم تتوقف الأنباء السيئة عند هذا الحد، بل كشف أرتيتا عن شكوك جديدة تحيط بالثنائي ويليام ساليبا ولياندرو تروسارد. ورغم أن إصابتهما وُصفت بأنها "ليست خطيرة"، إلا أنهما لم يستعيدا لياقتهما الكاملة بعد غيابهما عن لقاء بورتسموث الأخير، مما يجعل مشاركتهما في ملعب "ستامفورد بريدج" مهددة بشكل كبير.

وبهذه الغيابات التي طالت 6 لاعبين (4 تأكد غيابهم واثنان تحت التقييم)، يدخل أرسنال مواجهة "البلوز" منقوص القوة الضاربة.

وأعرب أرتيتا عن أمله في أن تمتلك المجموعة المتاحة حاليًا القدرة الكافية لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب، قبل العودة لحسم التأهل في لقاء الإياب بملعب الإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشيلسي أرسنال تشيلسي ضد أرسنال تشيلسي و أرسنال تشيلسي أمام أرسنال مباراة تشيلسي ضد أرسنال مباراة تشيلسي و أرسنال مباراة تشيلسي أمام أرسنال أرسنال ضد تشيلسي كأس كاراباو كاس الرابطة الإنجليزية ديربي لندن

مواد متعلقة

كأس كاراباو، تشيلسي يستضيف آرسنال في ديربي لندن

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد السنغال وتشيلسي أمام آرسنال

الإصابات تضرب صفوف أرسنال قبل مواجهة تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

آرسنال يفوز على بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض 13 صنفا منها الطماطم والليمون والخيار وارتفاع الفلفل

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصادر تكشف أسماء الرؤساء المحتملين للجان النوعية بمجلس النواب

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي خدمية للتخصيص الفوري

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 14-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية