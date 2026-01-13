ضبط ١٤ طن مخللات و٨٠٠ كرتونة حلويات مجهولة المصدر بالإسكندرية

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.







يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق.



حيث قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الدكتورة كريمة تمساح مديرة الإدارة وإشراف خالد عوض رئيس الرقابة بحملات تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين فى نطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط منشأة بدون ترخيص لإنتاج المخللات وتم التحفظ على إجمالى كمية وقدرها ١٤ طن مخللات مختلفة الأنواع.



كما تم تحرير محضر إدارة وتشغيل مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وغير معلن عنه وتم التحفظ على ٨٠٠ كرتونة حلويات وجلى للأطفال مختلفة الأصناف والكميات مجهولة المصدر لعدم وجود فواتير وكذلك غير مصرح بتداولها من هيئة سلامة الغذاء.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

