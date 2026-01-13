الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

ضبط ١٤ طن مخللات و٨٠٠ كرتونة حلويات مجهولة المصدر بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

أخبار الحوادث اليوم، إلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة توأم زينة، موعد نظر استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه، مقتل 3 عناصر إجرامية في الدقهلية


       
       
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات  الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق.
          
حيث قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الدكتورة كريمة تمساح مديرة الإدارة وإشراف خالد عوض رئيس الرقابة بحملات تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين فى نطاق الإدارة.

 

والتى أسفرت عن ضبط منشأة  بدون ترخيص لإنتاج المخللات وتم التحفظ على إجمالى كمية وقدرها ١٤ طن مخللات مختلفة الأنواع.

كما تم تحرير محضر إدارة وتشغيل مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وغير معلن عنه وتم التحفظ على ٨٠٠ كرتونة حلويات وجلى للأطفال مختلفة الأصناف والكميات مجهولة المصدر لعدم وجود فواتير وكذلك غير مصرح بتداولها من هيئة سلامة الغذاء.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والتخلص من العقبات

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

