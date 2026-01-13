الرواتب تصل لـ 35 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي

18 حجم الخط

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووي.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم المشروعات القومية الكبرى، وتنفيذ تكليفات محمد جبران وزير العمل.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة تشمل عددًا من المهن الفنية المطلوبة بالمشروع، من بينها: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام أرجون، ولحام كهرباء، برواتب مجزية تبدأ من 14250 جنيهًا، وتصل إلى 35000 جنيه وفقًا للمهنة وسنوات الخبرة.

وأشارت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل إلى أن الاختبارات للمتقدمين ستُجرى اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 حتى 22 يناير 2026، وذلك بمركز التدريب بمحافظة قنا فقط.

وأكدت أن الوظائف المتاحة توفر العديد من المزايا، تشمل: ثلاث وجبات يوميًا، سكن ملائم، مياه، وسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل منتظم يتضمن 24 يوم عمل و6 أيام راحة.

وشددت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة على أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط التدريب بالتشغيل، وتلبية احتياجات المشروعات القومية من العمالة الماهرة، مؤكدة أنه سيتم منح رواتب مميزة للمهارات المهنية ذات الكفاءة العالية.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى التوجه في المواعيد المحددة لمقر الاختبارات، مع الالتزام بكافة التعليمات.

