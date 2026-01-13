الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فوز الأهلي وخسارة الزمالك، نتائج الجولة السادسة لكأس عاصمة مصر

نتائج مباريات الجولة
نتائج مباريات الجولة السادسة في كأس عاصمة مصر
18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، أسدل الستار على مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026.

نتائج مباريات الجولة السادسة في كأس عاصمة مصر

وادي دجلة  ضد بيراميدز فوز دجلة 4-0

فاركو ضد الأهلي  فوز الأهلي 4-1

كهرباء الإسماعيلية ضد المصري 1-1

بتروجت ضد مودرن سبورت فوز مودرن سبورت 2-0

الزمالك ضد زد إف سي  خسارة الزمالك 0-1

سموحة ضد حرس الحدود  فوز سموحة 1-0

المقاولون العرب ضد إنبي  فوز المقاولون 2-1

غزل المحلة  ضد سيراميكا فوز غزل المحلة 1-0

البنك الأهلي ضد الإسماعيلي 0-0
 

 

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

يشارك بالموسم الجاري في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربعة السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

