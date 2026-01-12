الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال القطري يسجل 12.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي

سعر الريال القطري
سعر الريال القطري
18 حجم الخط

سعر الريال القطري، شهد سعر الريال القطري حالة من الاستقرار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026.

اقرأ التالي: سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

وتستعرض “فيتو” سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

الريال القطري 
الريال القطري، فيتو

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو  12.86 جنيها للشراء،  12.93 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي 

سجل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري نحو 11.95  جنيها للشراء،  12.95 جنيها للبيع.

الريال القطري العملة الرسمية لدولة قطر

الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر، ويرمز لها بالرمز QAR، ويعرف أحيانًا بـ QR، حيث يتم إصدار الريال القطري من قبل مصرف قطر المركزي، ويستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

ويعود تاريخ إصدار الريال القطري إلى ما قبل اكتشاف النفط في قطر، حيث كانت قطر في البداية تستخدم عملات مختلفة تشمل الروبية الهندية والدرهم البحريني، ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن العشرين، بدأت قطر في إصدار عملتها الخاصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة.

وفي عام 1966 تم إصدار الريال القطري لأول مرة بعد انفصال قطر عن البحرين، حيث كانت في البداية العملة مشتركة بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الريال القطري هو العملة الوطنية المستقلة.

الريال القطري 
الريال القطري، فيتو 

الفئات الورقية والمعدنية

الريال القطري يتوافر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:

5 ريالات: تتميز بلونها الأزرق، وتحمل صورة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة الحديثة.

10 ريالات: باللون الأحمر، وتظهر فيها معالم بارزة من التراث القطري.

50 ريالًا: باللون الأخضر، وتعرض صورًا لمشاهد من الحياة القطرية.

100 ريال: باللون البني، مع صور متنوعة لرموز ثقافية.

500 ريال: باللون البرتقالي، وتعتبر من أعلى فئات العملة.

العملات المعدنية:
توجد عملات معدنية بفئات مختلفة مثل: 1 ريال، 50 درهمًا، و25 درهمًا، وكلها مصنوعة من المعادن مثل النيكل والنحاس.

الريال القطري في السوق

جدير بالذكر أنه يتم تداول الريال القطري في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور قوي في البورصات الخليجية.

وشهد الريال القطري تطورات كبيرة منذ إصداره، بما في ذلك تحسين تصميماته وتطوير تقنيات الأمان فيه لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم العملات، حيث تمت إضافة عدد من الخصائص الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطري في البنك الاهلي سعر الريال القطري في البنك سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزى سعر الريال القطري امام الجنيه سعر الريال القطري

مواد متعلقة

طن الاستثماري بـ 36094.33، أسعار الحديد في مصر ببداية تعاملات اليوم الإثنين

متر الجرانيت الأحمر بـ 922 جنيه، أسعار مواد التشطيب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12 يناير

العامرية يسجل 1450جنيهًا، أسعار الجبس ببداية تعاملات اليوم

الناعم بـ 120 جنيه، أسعار الرمل في مصر اليوم الإثنين 12- 1- 2026

البلاستيك بـ 30 جنيه، أسعار الخردة في مصر اليوم الإثنين 12 يناير 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الإثنين

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 12 يناير 2026

سعر الريال العماني اليوم الإثنين في البنك المركزي

ads

الأكثر قراءة

كأس الاتحاد الإنجليزي، ليفربول يتقدم 2-1 على بارنسلي في الشوط الأول

شخصية طبية بارزة في علاج أمراض الكبد، من هو محمد الوحش وكيل مجلس النواب؟

إيران تفرج بشكل سري عن ناقلة نفط ذات ملكية يونانية بعد احتجازها عامين

تأخير مواعيد امتحانات جميع المراحل الدراسية في البحيرة اليوم بسبب حالة الطقس

حالة الطقس.. 10 مناطق تحت سيطرة السحب الرعدية

تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، تحذير من الرياح المثيرة للأتربة اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم

مصرع شخص في حريق شقة سكنية بدار السلام

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الخضار في المنام وعلاقته باتخاذ مجموعة من القرارات الخاطئة

عالم بالأوقاف يوضح حكم الاستهانة بالصلاة وتأخيرها عن وقتها (فيديو)

صفة صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية