الإثنين 12 يناير 2026
إيمان العاصي: البرد في شوارع القاهرة قاس والناس بحاجة للمساعدة

تحدثت الفنان إيمان العاصي عن معاناتها مع الطقس السيئ الذي تشهده القاهرة حاليًا، حيث كتبت منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت خلاله: “ نزلت الصبح أجيب بنتي من الدرس الجو صعب ومتعب وبرد شديد محدش يستحمله، وحقيقي صعبان عليا الناس اللي في الشارع  واللي بيفضل واقف مستني مواصلة أو مضطر يشتغل في أماكن مفتوحة والدليڤيري كمان خصوصآ، واللي نايمين في الشوارع في جو زي دا حقيقي صعب، ونفسي أقدر أحميهم نفسي أعملهم حاجة قلبي بيتقطع عليهم كلهم لكم الله، كونوا رحماء علي بعض يا جماعة ساعدوا بعض الدنيا صعبة قوي”

 

وتنتظر الفنانة إيمان العاصي عرض مسلسل “قسمة العدل”، الذي تخوض من خلاله ثاني بطولاتها المطلقة بعد نجاحها في مسلسل “برغم القانون”

موعد عرض مسلسل قسمة العدل الحلقة الأولى 

ومن المقرر عرض مسلسل قسمة العدل الحلقة الأولى يوم السبت 17 يناير الجاري، وذلك عبر قناة ON E، في تمام الساعة 7:30 مساء، ويترقب الجمهور انطلاق الأحداث لمعرفة ملامح القصة وتفاصيل الشخصيات.

مسلسل قسمة العدل

مسلسل "قسمة العدل" بطولة مجموعة من النجوم من بينهم: رشدى الشامى، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عنانى، خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

يناقش المسلسل العديد من القضايا المهمة فى المجتمع المصرى، منها قضية المساواة فى الميراث بين الذكور والإناث، وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية وقانونية، حيث تدور أحداث العمل في قالب درامي مشوق، حيث تتصاعد المواجهات وتتشابك الخيوط لتكشف عن صراعات عائلية محتدمة، تضع الروابط الأسرية فى اختبار حقيقى أمام الرغبات والمصالح المادية.

 

 

 

إيمان العاصي

وتلعب إيمان العاصي خلال العمل شخصية مريم التي تعيش مع زوجها ولكن لظروف خارجة تطلب الطلاق منه، وتعود لمنزل والدها لتسكن مع أشقائها الثلاثة وتعمل في المحاماة، وترفع قضية لمساواتها في الميراث مع إخوتها الذكور، مما يجعل القضية حينها حديث وسائل الصحافة والإعلام.

 

 

