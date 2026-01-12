الإثنين 12 يناير 2026
ثقافة وفنون

كواليس من مسلسل "كان ياما كان" المقرر عرضه في رمضان على قنوات "المتحدة"

نشرت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصريحات حصرية لنجوم وصناع مسلسل "كان ياما كان"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك. 

تحدث النجوم ماجد الكدواني ويسرا اللوزي وريتال عبدالعزيز والمخرج كريم العدل والمؤلفة شيرين دياب عن كواليس المسلسل، الذي تدور أحداثه حول قضايا عائلية واجتماعية معاصرة، وتتناول موضوع الطلاق والعلاقات الإنسانية بعد الانفصال من خلال مواقف درامية إنسانية.

مسلسل كان ياما كان

المسلسل من بطولة ماجد الكدواني ويسرا اللوزي وعارفة عبدالرسول ونهى عابدين  وحازم راغب ويوسف عمر وﺇﺧﺮاﺝ كريم العدل ومن تأﻟﻴﻒ شيرين دياب.

وفي وقت سابق نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة، لقطات تشويقية لمشاركة مجموعة من النجوم في سباق دراما رمضان 2026، وهم أمير كرارة وهند صبري وعصام عمر وشريف منير.

موسم دراما رمضان 2026

ويعد مسلسل “رأس الأفعى” من أبرز الإنتاجات المنتظرة خلال الموسم الرمضاني المقبل، نظرًا لطبيعة قصته المشوقة وفريقه الفني الكبير.

مسلسل رأس الأفعى

مسلسل رأس الأفعى من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل من بطولة النجم أمير كرارة وشريف منير وأحمد غزي ومراد مكرم وكارولين عزمي، وعدد من النجوم الآخرين. 

قصة مسلسل رأس الأفعى 

وتدور أحداث "رأس الأفعى" في إطار تشويقي درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة، حيث يقدم أمير كرارة شخصية محورية تعيش أزمات متلاحقة، بينما يظهر شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للقصة.

