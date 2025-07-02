نرمين الفقي عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

كشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن انضمام النجمة نرمين الفقي لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025.

نرمين الفقي عضو لجنة تحكيم بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

من جهتها، أعربت النجمة نرمين الفقي عن تقديرها وإعتزازها بإنضمامها الي لجنة التحكيم مشددة علي أن مشاركتها هذه المرة تختلف عن المشاركات السابقة كونها تأتي في مهرجان سينمائي خاص بأفلام صناعها من الشباب أو تتناول قضايا خاصة بهم.

وأوضحت أن المهرجان جاء كنافذة سينمائية شابة لصناع الأفلام من المواهب وللتجارب الجديدة والواعدة وللجمهور العاشق لفن السينما.

وقالت: إنها متشوقة لمشاهدة أفلام المسابقة الدولية والتي تتضمن أفلاما مختلفة من دول العالم تنتمي لمدارس سينمائية غير معتاد مشاهدتها في دور العرض التجاربة، مشددة علي أن السينمائيين الشباب أثبتوا أنفسهم ونجحوا في فرض موهبتهم في أكبر المهرجانات الدولية مثل كان وبرلين وفينيسيا.

ولفتت نيرمين الفقي إلى أن أهم الجوائز التي حققتها السينما المصرية مؤخرا جاءت من خلال أفلام صناعها من الشباب.

من جانبه رحب السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، بانضمام النجمة نرمين الفقي للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان، مشددا على أن تواجدها يمثل إضافة فنية كبيرة.

لجنة التحكيم تضم كبار المبدعين في مجال صناعة الفيلم

ولفت الباسوسي إلى أن اللجنة ستضم عددا من كبار المبدعين في مجال صناعة الفيلم من ممثلين ومخرجين ومصورين وموسيقيين وغيرهم، موضحا أن فعاليات المهرجان هذا العام تشهد اختلافا في الشكل والمضمون وعلى مستوى مشاركات الأفلام وفي لجان التحكيم وضيوف المهرجان من نجوم وصناع السينما العرب والأجانب.

ومهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر والهيئة العامة للتنشيط السياحي ومؤسسة مصر الخير، ونقابة المهن السينمائية والإتحاد العام للفنانين العرب وشركة إير كايرو وسلسلة فنادق صن رايز وجمعية مسافرون.

وتعقد دورته الثالثة في الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر2025، ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة.

كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.

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