30 شركة عالمية ومحلية توقع مذكرات تفاهم فى إطار تنفيذ مبادرة "الرواد الرقميون"

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و30 شركة عالمية ومحلية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون".

منحة تدريبية مجانية

تعد مبادرة الرواد الرقميون منحة تدريبية مجانية يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف تأهيل وتدريب الشباب من مختلف المحافظات فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية والشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،، ببناء القدرات الرقمية للشباب وإعداد كوادر مؤهلة فى مختلف مجالات التكنولوجيا بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.



وتوفر المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة التى يختار المتدرب من بينها عند التسجيل، وذلك فى عدد من التخصصات التكنولوجية مثل: تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والشبكات والبنية التحتية التكنولوجية والأمن السيبرانى والنظم المدمجة والإلكترونيات والفنون الرقمية.

وتشمل المبادرة برنامج الدبلوم المكثف (4 أشهر) وبرنامج الدبلوم المتخصص (9 أشهر)، وبرنامج الماجستير المهنى (12 شهر) وبرنامج ماجستير العلوم (24 شهر).

وقع مذكرات التفاهم المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، وممثلى 30 شركة من شركاء الصناعة لمبادرة الرواد الرقميون من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية وهم: "إى ام سى ايجيبت سيرفس سنتر المحدودة" DELL، و" فورتينت" Fortinet، و"جوجل" Google، و"هواوى للتكنولوجيا مصر" Huawei، و"ا.ب.م وورلد تريد كوربوريشن فرع مصر" IBM، و"ميكروسوفت" Microsoft، و"بالو التو" Paloalto، و"فودافون مصر للاتصالات" Vodafone Misr، و"شركة الأهلى ممكن لخدمات التحصيل الالكترونى" ALAhly momkn، و"برايت سكايز" Brightskies، و"كلاود فلير" Cloudflare، و"شركة اتصال الدولية" Etisal International، و"شركة فورى للأنظمة المتكاملة" Fawry، و"بصمة للاستشارات" Fingerprint Consultancy، و" فايف دى فى ار" Five dVR، و" فيكسد سيليوشنز " Fixed solutions، و"جيديا" Geidea، و"جروواكسس" growaxis، و"أى كونسبت للحلول الرقمية" Iconcept، و"الحلول الرقمية المتطورة" IDS، و"اى هوم فيوتشر" Ihome Future، و"انروين" Innerwin، و"انترفيس تكنولوجى" Interface Technology، و"الدولية لتكنولوجيا المعلومات" International for Information Technology، و"آيتك برو" Itechpro، و"مطلوب لتنمية الموارد البشرية" Matloub، و"نظم الإتصالات الحديثة للبرمجيات" MTS، و"اوردر" Order، و"توبى لنظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات" To 2 B for information technology systems، و"فى جى إن للبرمجيات فى مجال ذوى الهمم" VGN Special need programming.

وفى كلمته نقل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسالة عن رئيس الجمهورية، مفادها أن الهدف من المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون يتمثل فى خلق جيل جديد من الكوادر التقنية والمتمرسين المتعمقين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القادرين على إحداث أثر نوعى فارق فى هذا المجال لجعل مصر فى المكانة التى تستحقها.



وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه الفعالية تجسد ما تسعى الدولة إلى ترسيخه من خلال مبادرة الرواد الرقميون، والتى باتت تكتسب زخما متزايدا يوما بعد الآخر منذ انطلاقها، استنادا إلى رؤية ارتكزت على مواكبة الحراك العالمى وما تشهده الساحة الدولية من تحولات متسارعة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الاعتماد عليه باعتباره قوامًا رئيسيا لكافة المشروعات التنموية؛ مضيفا أن التنامى المتسارع فى الاعتماد على التكنولوجيا فى مختلف مناحى الحياة انعكس على زيادة الطلب العالمى على الكوادر البشرية المؤهلة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار إلى أن هذا القطاع أصبح متسعا لكافة الخريجين، أيا كان تخصصهم الأكاديمى، طالما امتلكوا المعرفة والمهارات والخبرات التى تؤهلهم للمنافسة بفاعلية فى سوق العمل؛ موضحا أن سوق العمل العالمى يتسم بالمنافسة الشديدة حيث لم يعد مقيدا بالحدود الجغرافية.



وأضاف أن مبادرة الرواد الرقميون تستهدف إعداد جيل جديد من المتخصصين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمتلك مصفوفة متكاملة من المهارات التى بات سوق العمل يتطلبها اليوم والتى لا تقتصر على المهارات التقنية فقط، بل تشمل أيضًا المهارات الشخصية واللغوية، ومهارات التعلم الذاتى المستمر، لا سيما فى ظل التطورات التكنولوجية العالمية المتلاحقة، إلى جانب صقل قدرات المتدربين من خلال الخبرات العملية والتدريب الميدانى داخل الشركات، بما يتيح لهم التعرف على آليات إدارة منظومات العمل.



وأشار إلى أن هذا التعاون مع الشركات الشريكة يوفر للمتدربين فرصا حقيقية للتدريب العملى داخل هذه الشركات، وهو ما يمثل فرصة مهمة لإثبات كفاءاتهم وقدراتهم المهنية، ويسهم فى تعزيز فرص التحاقهم بسوق العمل.



وتوجه الدكتور عمرو طلعت بالشكر إلى قيادات الشركات العالمية والمحلية التى أدركت أهمية هذه الرؤية وتحمست للمشاركة فى المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون.

ورحب الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، بالحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل وتدريب الشباب، سواء فى مبادرة الرواد الرقميون أو غيرها من الدورات التى تنفذها الأكاديمية العسكرية المصرية، لتأهيل الكوادر المدنية فى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد.



هذا وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون فى تنفيذ المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون من خلال تمكين الشباب بالمهارات الرقمية المتقدمة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم منظومة التحول الرقمى، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية ويسهم فى بناء اقتصاد رقمى تنافسى ومستدام.

ويشمل نطاق أعمال مذكرات التفاهم ⁠إتاحة مواد تدريبية وقسائم امتحانات لأحدث المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة أفكار مشاريع التخرج المقدمة من الطلبة واقتراح أفكار لمشاريع التخرج تتماشى مع سوق العمل مع الإشراف على تنفيذ المشروعات والتوجيه التقنى، وإتاحة فرص تدريب ميدانى لطلبة المبادرة لتعزيز مهاراتهم التكنولوجية.

تعزيز الابتكار والتفكير الإبداعى



كما يشمل نطاق أعمال مذكرات التفاهم المشاركة فى معارض التوظيف التى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم سلسلة من الندوات التوعوية وورش العمل المتخصصة فى مجالات المبادرة المختلفة، بالإضافة إلى ربط خريجى المبادرة بشبكة شركاء أعمال الشركات للحصول على فرص تدريب وفرص عمل، ودعم الوزارة فى تنظيم ورعاية مسابقات سنوية من خلال المشاركة فى اعداد الهاكاثون والتحكيم والتوجيه التقنى وتقديم جوائز عينية للطلبة المشاركين لتعزيز الابتكار والتفكير الإبداعى.

