الأحد 11 يناير 2026
خارج الحدود

انتخاب نجل نتنياهو عضوا في اللجنة المركزية لحزب الليكود

نتنياهو ونجله
نتنياهو ونجله
ذكرت  صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير لها اليوم الأحد، أنه تم انتخاب يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عضوا في اللجنة المركزية لحزب الليكود.

انتخاب نجل نتنياهو عضوا في اللجنة المركزية لحزب الليكود

 

وأفادت الصحيفة بأن يائير نتنياهو سيتولى منصب عضو في اللجنة المركزية لحزب الليكود ممثلا لفرع معاليه يوسف. كما جاء في القوائم التي نشرت بعد انتخابات مؤسسات وفروع الليكود التي جرت في مؤتمر الليكود الأخير.

ويذكر أن اسم يائير نتنياهو كثيرا ما يثير الجدل ولم يدرج في شهر نوفمبر الماضي، ضمن قائمة المرشحين لمنصب بارز في المنظمة الصهيونية العالمية، بعد ترشيح اعتبر جزءا من "اتفاق تسوية أوسع"، لتقسيم الأدوار في المنظمات الصهيونية الرئيسية بين الأحزاب السياسية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

انتقادات في إسرائيل على انتخاب نجل نتنياهو في الليكود

ووصف  حزب "يش عتيد" الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لابيد، تعيين نتنياهو الابن في مثل هذا المنصب "قرار دنيء"، وأن الحزب "لن يوقع على أي اتفاق من هذا القبيل".

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه نتنياهو للحصول على عفو رئاسي من التهم الموجهة إليه، إلا أن المعارضة اشترطت ابتعاد نتنياهو عن الحياة السياسية مقابل إسقاط التهم عنه.

 

