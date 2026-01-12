حالات يؤجل فيها تنفيذ العقوبات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

18 حجم الخط

شهد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، توسعًا ملحوظًا في الحالات التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبات، في خطوة تعكس توجهًا تشريعيًا يوازن بين تطبيق العدالة الجنائية ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم وأسرهم.

ويأتي هذا التوجه ضمن فلسفة قانونية حديثة تستهدف تقليل الآثار السلبية للعقوبة، خاصة في الحالات التي قد يترتب عليها ضرر اجتماعي جسيم.

ومن أبرز الحالات التي أجاز فيها القانون تأجيل تنفيذ العقوبة، ما يتعلق بالظروف الأسرية، حيث سمح بتأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين إذا كان كلاهما محكومًا عليه بالحبس، وكان لديهما طفل قاصر يحتاج إلى الرعاية، ويهدف هذا النص إلى حماية الأطفال من فقدان الوالدين في وقت واحد، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الأسري، على أن يتم تنفيذ العقوبة لاحقًا بعد زوال سبب التأجيل.

كما منح القانون النيابة العامة سلطة تقديرية في فرض ضمانات على المحكوم عليه الذي تم تأجيل تنفيذ العقوبة بحقه، مثل تقديم كفالة مالية أو اتخاذ تدابير تضمن عدم الهروب، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية وضمان تنفيذ الحكم القضائي في الوقت المناسب.



وفي إطار تقليل اللجوء إلى الحبس قصير المدة، أتاح قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدائل لتنفيذ بعض العقوبات، حيث أجاز في حالات الحبس البسيط استبدال تنفيذ العقوبة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بأداء أعمال للمنفعة العامة، وفق ضوابط محددة. ويُعد هذا التوجه أحد أشكال التأجيل المقترن بإعادة توجيه العقوبة نحو الإصلاح المجتمعي بدلًا من السجن.

وتضمن القانون كذلك نصوصًا خاصة بعقوبة الإعدام، راعت الظروف الإنسانية، حيث نص على تأجيل تنفيذ الحكم في حالة المرأة الحامل، بحيث لا يتم التنفيذ إلا بعد مرور فترة زمنية تضمن سلامة المولود، ويعكس هذا النص حرص المشرّع على الفصل بين مسؤولية الجريمة وحقوق الطفل، حتى في أشد العقوبات قسوة.





وفي الوقت نفسه، شدد القانون على أن تأجيل تنفيذ العقوبة لا يعني إسقاطها أو الإعفاء منها، بل يظل التنفيذ واجبًا فور زوال سبب التأجيل، مؤكدًا أن هذه الاستثناءات لا تمس أصل العقوبة ولا حجية الأحكام القضائية النهائية، وإنما تنظم فقط توقيت التنفيذ وكيفيته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.