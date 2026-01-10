انطلاق موسم توريد القصب.. وزير التموين: نستهدف تطوير صناعة السكر لدعم المخزون الاستراتيجي للدولة.. وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي أولوية

18 حجم الخط

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الوزارة على تطوير صناعة السكر، ورفع كفاءة التشغيل بالمصانع، وضمان انتظام عمليات التوريد والإنتاج، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

تفقد مصنع سكر أبو قرقاص مع انطلاق موسم توريد القصب

جاء ذلك خلال زيارته اليوم السبت، لمحافظة المنيا، لتفقد مصنع سكر أبو قرقاص، أحد أعرق وأهم الصروح الصناعية في قطاع السكر، وذلك تزامنًا مع انطلاق موسم توريد قصب السكر مع بداية شهر يناير الجاري، حيث كان في استقبال وزير التموين، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الوزارة.

وتابع الوزير سير العمل داخل المصنع، ومعدلات الإنتاج، وآليات استلام القصب من المزارعين، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية للمصنع ودوره الحيوي في دعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر باعتبارها من السلع الأساسية ذات الأولوية.

افتتاح سوق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كما تفقد الوزير والمحافظ عدد من الأنشطة والمنشآت التموينية بالمحافظة، استهلها الوزير بافتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة المنيا، وذلك في إطار جهود الوزارة للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة التي تتيح السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق.

اهتمام خاص بمحافظات الصعيد ودعم التنمية المتوازنة

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية والتخزينية، وتطوير البنية الأساسية للمنظومة التموينية، ودعم المصانع والشركات التابعة، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار الصعيد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية الشاملة.

متابعة إنتاج الدقيق التمويني بالشراكة مع القطاع الخاص

كما تفقد الدكتور شريف فاروق أحد مطاحن القطاع الخاص بمدينة المنيا الجديدة، والذي يتعاون مع وزارة التموين في إنتاج الدقيق التمويني، حيث تابع مراحل الإنتاج ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الخبز البلدي المدعم وتوفير دقيق تمويني بجودة عالية.

دعم التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للصادرات

وتضمنت الجولة زيارة مصنع تابع لإحدى شركات القطاع الخاص لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، حيث اطلع الوزير على خطوط الإنتاج والتصنيع، ودور الشركة في دعم سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية ويدعم خطط الدولة في زيادة الصادرات.

تفقد صومعة بني مزار وتعزيز منظومة تخزين القمح

واختتم الوزير زيارته بتفقد صومعة بني مزار، حيث تابع الوزير منظومة تخزين القمح، وسعات التخزين، وإجراءات الحفاظ على جودة الأقماح، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الصوامع الحديثة لدعم منظومة القمح وتحقيق أعلى معدلات الأمان الغذائي.

محافظ المنيا: استمرار التنسيق لضبط الأسواق وتوفير السلع

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة التموين لضمان استقرار الأسواق، وإتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتوسع في المنافذ والمعارض السلعية مثل: أسواق اليوم الواحد، ومعارض أهلًا رمضان، وأهلًا مدارس، والمعارض الثابتة والمتنقلة، والأوكازيونات، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مع تكثيف الحملات الرقابية والتصدي الحاسم لأي ممارسات احتكارية.

المنيا في المركز الثاني بتوريد القمح على مستوى الجمهورية

وأوضح محافظ المنيا أن المحافظة تأتي في المركز الثاني بعد محافظة الشرقية في توريد القمح كمحصول استراتيجي، مؤكدًا العمل على تطوير منظومة تخزين القمح وتعظيم الاستفادة من الصوامع الحديثة لرفع كفاءة التخزين وتقليل الفاقد، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

تأكيد استمرار المتابعة الميدانية وتطوير الأداء

وأكد وزير التموين في ختام الجولة استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأنشطة والمنشآت التموينية، والتنسيق الكامل مع المحافظات، بما يضمن تطوير الأداء، وتحقيق الاستدامة في توفير السلع الأساسية، ودعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

