المتحدة تنشر لقطات من كواليس تصوير مسلسل "أب ولكن"

نشرت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقطات من كواليس تصوير مسلسل أب ولكن ، المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

فريق عمل مسلسل اب ولكن

ويشارك في بطولة مسلسل “أب ولكن” المقرر عرضه فيسباق رمضان 2026 كل من ركين سعد، بسمة داود، إسلام جمال، سلوى عثمان، محمد أبو داود، وميمي جمال، هاجر أحمد، والعمل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث مسلسل اب ولكن

"أب ولكن" تدور أحداثه في إطار إجتماعي يسلط الضوء علي عدد من قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة المصرية والمجتمع.

وكانت “فيتو” قد علمت من أحد العاملين بـ مسلسل “أب ولكن” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، أن أسرة العمل قامت بتعديل سيناريو العمل، خلال الأيام الماضية، والحد من ظهور المرأة به في صورة غير لائقة، وخاصة أن سيناريو العمل تدور أحداثه حول قضايا المرأة التي تقوم برفعها على زوجها وقت الانفصال.

