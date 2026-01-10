السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ساخرون

ديمقراطية ترامب في كاريكاتير فيتو

ديمقراطية ترامب في
ديمقراطية ترامب في كاريكاتير فيتو
18 حجم الخط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ديمقراطية كاريكاتير كاريكاتير فيتو فيتو ترامب بوابة فيتو ساخرون

مواد متعلقة

نواب البرلمان في كاريكاتير فيتو

كاريكاتير فيتو.. ترامب بعد القبض على مادورو

بترول فنزويلا في كاريكاتير فيتو

السنة الجديدة في كاريكاتير فيتو

إعادة الانتخابات في كاريكاتير فيتو

كاريكاتير فيتو.. إسرائيل تقتل السلام

الأزمة الاقتصادية في كاريكاتير فيتو
ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

عمل عامين بوحدة صحية، تجديد حبس الطبيب المزيف وتوأمه 15 يومًا بالبحيرة

صُممت لقيادة شئون أمريكا في الحروب النووية، رحلة غامضة لطائرة "يوم القيامة" تثير المخاوف

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

المزيد
الجريدة الرسمية