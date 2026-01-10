السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يعقد اليوم ندوة عن "رجب وفضل الأشهر الحرم"

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو
18 حجم الخط

يعقد الجامع الأزهر الشريف اليوم السبت  الحلقة الثانية من الموسم الثامن والعشرين من البرامج الموجهة للمرأة، تحت عنوان "رجب وفضل الأشهر الحرم"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

 

الإسراء والمعراج بين كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ووسطية الأمة

وتأتي الندوة الأولى من البرنامج الثلاثين بعنوان" الإسراء والمعراج بين كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ووسطية الأمة"، وتحاضر فيها: د. سمحاء عبد المنعم رئيس قسم الفقه بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان - جامعة الأزهر، ود. دينا سامي مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق - جامعة الأزهر، وتدير الندوة د. حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

 

جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع

وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر، تناقش جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتهم المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل، هي الندوة الثانية من الموسم الثلاثين ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.


وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الماضية، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في علوم اللغة بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.


ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر هذا الرابط 


وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتًا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.


وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامع الأزهر الاسراء والمعراج احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الأشهر الحرم الجامع الازهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر النبي صلى الله عليه وسلم رواق الأزهر شيخ الأزهر فضل الاشهر الحرم وكيل الأزهر

مواد متعلقة

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)

الجامع الأزهر: الوصية الواجبة أداة فقهية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق الأحفاد

الجامع الأزهر في 2025.. افتتاح 200 فرع جديد لرواق الطفل.. 169 ألف دارس في أروقة القرآن الكريم.. 29 ألف دارس في رواق العلوم الشرعية بـ 27 فرعًا.. يستقبل 3670 زائرًا من 160 دولة (صور)

الجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة مصر وكوت ديفوار

مبابي يصل إلى جدة للمشاركة في "الكلاسيكو" ويفاجئ السعوديين: السلام عليكم (فيديو)

بعد إعلان عرضها في الجلسة المقبلة، ضوابط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025

سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)

لمواجهة الطقس السيئ، خطة مرور الجيزة للحد من حوادث الطرق و8 نصائح لقائدي المركبات

النيابة تلزم سائقا اصطدم بمنزل ببدر بتحمل تكاليف إصلاح التليفات

فيروز تلقي اليوم نظرة الوداع الأخير على ابنها هلي الرحباني

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية