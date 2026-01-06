أبرز ملامح تطور صناعة التعهيد في مصر خلال 2025

18 حجم الخط

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دوره الحيوي كقطاع خدمية وإنتاجية فى آنٍ واحد، حيث جاء هذا التطور نتيجة ثمرة التوسع فى تنفيذ المشروعات التكنولوجية ومنها تنمية صناعة التعهيد التي نستعرض خلال السطور التالية أبرز ملامحها:

تنمية صناعة التعهيد وقطاع المهنيين المستقلين

- توقيع مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، بما يسهم فى توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، وجاء توقيع هذه المذكرات خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي عقدت فى مصر.

- افتتاح مقرات عدد من الشركات العاملة فى صناعة التعهيد ليرتفع عدد الشركات العاملة فى هذه الصناعة بمصر من 90 شركة عالمية ومحلية لديها 100 مركز لتقديم خدمات التعهيد فى 2022 إلى أكثر من 240 شركة لديها أكثر من 270 مركزا لتقديم خدمات التعهيد فى 2025.

- إطلاق مجموعة من الحزم التحفيزية لتشجيع الشركات العاملة فى صناعة التعهيد على الاستثمار والتوسع فى أعمالها داخل مصر، وتتضمن هذه الحزم حوافز للتوظيف التى تُكافئ خلق فرص العمل الجديدة الموجهة للتصدير، وبرامج التدريب من أجل التوظيف لتأهيل الكوادر الشابة وفقًا لاحتياجات الشركات، ومساحات مكتبية مدعومة ببنية تحتية وأسعار تنافسية، إلى جانب حوافز جذب العملاء الجدد من خلال الدعم الترويجي الدولى، فضلًا عن تسهيلات التأسيس سواء من خلال إقامة كيان مؤسسي فى مصر أو إقامة شراكة مع شركاء محليين.

تأهيل الشباب للعمل الحر

- إطلاق برنامج ITIDA Gigs الذى يعد إحدى المبادرات البارزة التى أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بهدف تأهيل الشباب لدخول سوق العمل الحر العالمى عبر تدريب عملى ومهارى متخصص حيث أتم أكثر من 14 ألف متدرب من مختلف محافظات الجمهورية التدريب خلال المرحلة الأولى من البرنامج، وتمكن أكثر من 7 آلاف متدرب من الحصول على فرص عمل حر عبر منصات العمل الحر، وتم تنفيذ 60% من هذه المشروعات بقيمة تجاوزت 265 ألف دولار، بينما لا تزال بقية المشروعات قيد التنفيذ.

