ثقافة وفنون

بريتني سبيرز تكشف عن رغبتها في العودة للغناء قريبًا

أعربت المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز، عن رغبتها في العودة إلى الغناء قريبًا.

وكتبت المغنية الأمريكية، عبر حسابها علي موقع “انستجرام”: “لن أعود للغناء في الولايات المتحدة مجددًا لأسباب بالغة الحساسية، لكنني آمل أن أجلس على كرسي، وشعري مزين بوردة حمراء، وأغني مع ابني... في المملكة المتحدة وأستراليا قريبًا جدًا”.

بريتني سبيرز تسوي قضيتها مع والدها

في سياق متصل، كشف موقع TMZ، في تقرير جديد عن قيام المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، بتسوية نزاعها القضائي مع والدها، الذي استمر سنوات في المحكمة.

 وذكر موقع TMZ، أن بريتني سبيرز، أجرت تسوية لقضيتها مع والدها، بعد فشلها في الحصول علي حكم لصالحها، والحكم بتكليفها، بدفع جميع الفواتير القانونية لوالدها جيمي والتي تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار.

وأوضح الموقع، أن بريتني غاضبة، مما آلت إليه الأمور في القضية، خاصة أن محاميها، أكدوا لها في بداية الأمر، أن لديها قضية قوية، ولكنها في النهاية تدفع الفواتير القانونية لها ولجيمي.

وكانت بريتني ادعت في القضية، التي رفعتها ضد والدها جيمي، أنه أساء التعامل مع الممتلكات الخاصة بهل، واستولى عليها بينما كان وصيًا عليها لمدة 13 عامًا.

فيما أوضح جيمي وفريقه بقيادة المحامي أليكس وينجارتن، أنه حصل على جميع تلك النفقات، بعد موافقة قاضي الوصاية عليها.

