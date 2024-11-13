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ثقافة وفنون

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها

بريتني سبيرز، فيتو
بريتني سبيرز، فيتو

 بريتني سبيرز، كشفت تقرير لموقع TMZ، أن المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، على بعد يومين من إغلاق دفاتر نفقة أطفالها نهائيا.

وأخبرت مصادر ذات معرفة مباشرة موقع TMZ، أن بريتني ستحرر آخر شيك نفقة لطفلها في 15 نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن بلغ أصغر أبنائها جايدن جيمس، 18 عامًا.

يذكر أن برتني كانت تدفع مدفوعات نصف شهرية لزوجها السابق كيفن فيدرلاين، تبلغ 10 آلاف دولار، أي ٢٠ ألف دولار شهريا.

 

بريتني سبيرز تسوي قضيتها مع والدها

في سياق متصل،  كشف موقع TMZ، في تقرير جديد عن قيام المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، بتسوية نزاعها القضائي مع والدها، الذي استمر سنوات في المحكمة.

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 وذكر موقع TMZ، أن بريتني سبيرز، أجرت تسوية لقضيتها مع والدها، بعد فشلها في الحصول علي حكم لصالحها، والحكم بتكليفها، بدفع جميع الفواتير القانونية لوالدها جيمي والتي تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار.

وأوضح الموقع، أن بريتني غاضبة، مما آلت إليه الأمور في القضية، خاصة أن محاميها، أكدوا لها في بداية الأمر، أن لديها قضية قوية، ولكنها في النهاية تدفع الفواتير القانونية لها ولجيمي.

وكانت بريتني ادعت في القضية، التي رفعتها ضد والدها جيمي، أنه أساء التعامل مع الممتلكات الخاصة بهل، واستولى عليها بينما كان وصيًا عليها لمدة 13 عامًا.

فيما أوضح جيمي وفريقه بقيادة المحامي أليكس وينجارتن، أنه حصل على جميع تلك النفقات، بعد موافقة قاضي الوصاية عليها.

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