قبل انعقاد الجلسات الفعلية، الفرق بين مشروع ومقترح القانون والجهات المعنية بتقديمها بالبرلمان

مع كل جدل برلماني حول قوانين الجديدة، تتردد على مسامع الرأي العام مصطلحات تشريعية، تبدو متشابهة في ظاهرها، لكنها تختلف في جوهرها ومسارها القانوني، من أبرزها مقترح القانون ومشروع القانون. وبينما يشكل كل منهما خطوة أساسية في عملية سن التشريعات، فإن الفرق بينهما يعكس توازن الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويكشف عن كيفية تحول الأفكار إلى قوانين ملزمة تنظم حياة المواطنين.

 

أولًا: مقترح القانون

يُقصد بمقترح القانون النص التشريعي الذي يتقدم به أحد أعضاء السلطة التشريعية، مثل نائب أو مجموعة من النواب، بهدف تنظيم مسألة معينة أو تعديل تشريع قائم.

ويعكس مقترح القانون عادةً رؤية برلمانية أو مطلبًا شعبيًا، ولا يكون ملزمًا للحكومة إلا بعد مناقشته والموافقة عليه داخل المؤسسة التشريعية.

ويمر مقترح القانون بعدة مراحل، تبدأ بالإحالة إلى اللجان المختصة لدراسته، ثم مناقشته في الجلسات العامة، قبل التصويت عليه قبولًا أو رفضًا.

 

ثانيًا: مشروع القانون 

أما مشروع القانون فهو النص التشريعي الذي تُعدّه الحكومة أو السلطة التنفيذية، ويُقدَّم إلى البرلمان باعتباره جزءًا من السياسات العامة للدولة.

 وغالبًا ما يستند مشروع القانون إلى دراسات فنية أو اقتصادية، ويكون مدعومًا برؤية حكومية شاملة وخطط تنفيذية واضحة.
 

ويحظى مشروع القانون عادةً بأولوية في جدول أعمال البرلمان، نظرًا لارتباطه المباشر ببرنامج الحكومة والتزاماتها السياسية.


الفروق الجوهرية 

يمكن تلخيص الفرق بين مقترح القانون ومشروع القانون في عدة نقاط أساسية، أبرزها:

الجهة المقدِّمة: مقترح القانون يقدمه النواب، بينما مشروع القانون تقدمه الحكومة.

الصفة السياسية: مقترح القانون يعبر عن مبادرة تشريعية فردية أو جماعية داخل البرلمان، في حين يعكس مشروع القانون توجهًا رسميًا للدولة.

الأولوية التشريعية: غالبًا ما تحظى مشاريع القوانين الحكومية بأولوية أعلى في المناقشة.


يبقى الهدف النهائي لكلا المسارين واحدًا، وهو سن تشريعات تخدم المصلحة العامة وتنظم شؤون المجتمع. غير أن فهم الفرق بين مقترح القانون ومشروع القانون يساعد القارئ على متابعة العمل البرلماني بدقة أكبر، ويعزز الوعي بالدور الذي تلعبه كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في صناعة القوانين.

الجريدة الرسمية