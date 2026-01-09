تعرف على الفرق بين الأغلبية والأكثرية داخل البرلمان المصري

18 حجم الخط

مع كل فصل تشريعي تتكرر مصطلحات برلمانية متعددة قد يؤدي إلى اختلاط معانيها وفهمها بشكل غير دقيق، وخاصة مصطلحي "الأغلبية البرلمانية" و"الأكثرية البرلمانية"، وغالبًا ما يُستخدم هذان المصطلحان بشكل مترادف، لكن في الواقع هناك فروق دقيقة بينهما من حيث المعنى والدلالة السياسية والبرلمانية.

ومن المهم التمييز بين هذين المصطلحين لفهم السياق السياسي بشكل أفضل، خصوصًا في العمليات التشريعية واتخاذ القرارات داخل البرلمان.

الأغلبية البرلمانية

الأغلبية البرلمانية، تعني باختصار السيطرة العددية والتنظيم السياسي، وتشير إلى الكتلة أو الائتلاف الحزبي الذي يمتلك العدد الأكبر من مقاعد مجلس النواب مقارنة بباقي الكتل، بما يسمح له بالتأثير المباشر في تشكيل اللجان النوعية، وتوجيه جدول الأعمال، وتمرير القوانين العادية.

وغالبًا ما تتكون هذه الأغلبية من حزب واحد أو تحالف عدة أحزاب متقاربة في التوجه السياسي، ما يمنحها قدرة تنظيمية على دعم الحكومة أو التنسيق معها داخل البرلمان.

الأكثرية البرلمانية

أما الأكثرية البرلمانية، فهي المفهوم العددي الصرف، ويُقصد بها الحصول على نصف عدد الأعضاء زائد واحد (50% + 1) من إجمالي أعضاء مجلس النواب، وتُستخدم كشرط أساسي لاعتماد قرارات محددة، مثل تمرير القوانين العادية أو الموافقة على بعض الإجراءات البرلمانية.

وفي حالات معينة، يشترط الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس أكثرية موصوفة (مثل ثلثي الأعضاء)، كما هو الحال في تعديل الدستور أو سحب الثقة من رئيس الجمهورية.

الفارق العملي داخل البرلمان

يتمثل الفارق الجوهري بين المصطلحين، في أن الأغلبية البرلمانية تعكس واقعًا سياسيًا وتنظيميًا مستمرًا داخل المجلس، بينما تشير الأكثرية البرلمانية إلى شرط عددي مؤقت مرتبط بتصويت محدد أو قرار بعينه. فقد تمتلك كتلة ما أغلبية سياسية مؤثرة، لكنها لا تنجح أحيانًا في تحقيق الأكثرية المطلوبة لتمرير قرار حساس.

أهمية التمييز بين المصطلحين

الخلط بين المصطلحين، ربما يؤدي إلى سوء فهم لطبيعة التوازنات داخل مجلس النواب، خاصة عند تحليل مواقف التصويت أو قراءة المشهد التشريعي، فالأغلبية تعبر عن النفوذ السياسي، في حين تعبر الأكثرية عن الشرعية العددية المطلوبة قانونًا.

في البرلمان المصري، لا يقتصر التأثير على امتلاك أغلبية تنظيمية فحسب، بل يرتبط أيضًا بالقدرة على حشد الأكثرية العددية، وفقًا لما يفرضه الدستور والقانون، وهو ما يجعل التمييز بين المفهومين أمرًا ضروريًا لفهم آليات العمل التشريعي وصنع القرار.

