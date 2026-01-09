الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل 12 متهما على ذمة قضايا اتهامهم بتمويل الإرهاب

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل 12 متهمًا على ذمة قضايا اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، وتمويل أنشطة إرهابية.


كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين: الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نشر أخبار كاذبة تمويل أنشطة إرهابية الانضمام لجماعة إرهابية النيابة العامة

مواد متعلقة

إخلاء سبيل 5 متهمين على ذمة قضايا اتهامهم بنشر أخبار كاذبة
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بعد مرور 70 دقيقة بالسوبر الإسباني

شوط أول سلبي بين آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وآرسنال بعد 75 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد: عواصف رعدية ورمال مثارة تؤثر على الرؤية غدًا

مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

5 من أسرة واحدة، أسماء ضحايا حادث اشتباه تسمم غذائي في شبرا الخيمة

انقلاب في درجات الحرارة ورياح وأمطار، حالة الطقس اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء

المزيد
الجريدة الرسمية