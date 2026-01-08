الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القاهرة تعلن التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل (صور)

محور صلاح سالم البديل،
محور صلاح سالم البديل، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم البديل الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة،  وذلك فى المسافة من منطقة القلعة حتى الفسطاط بطول حوالى ٣كم، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير منطقة السيدة عائشة، وحل المشاكل المرورية وتيسير حركة المرور بها تمهيدًا لفك وازالة كوبرى السيدة عائشة.

محافظ القاهرة يتفقد أعمال ترميم سور مجرى العيون

محافظ القاهرة يوجه بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية

ويخدم المحور الجديد فى الاتجاه  القادم من حديقة الأزهر إلى صلاح سالم ثلاث نزلات، النزلة الأولى إلى سوق الحمام ثم السيدة عائشة، والنزلة الثانية تؤدى إلى محور الحضارات، والنزلة الثالثة تؤدى إلى نادى الأبطال ثم إلى مصر القديمة.

 

وبالنسبة للاتجاه القادم من مصر القديمة ومحور الحضارات يوجد منزل لنفق الإمام الشافعى، ومنزل لشارع الخلا بالتونسى ثم الى طريق الأوتوستراد، كما يوجد منزل للأباجية ثم السير فى نفس الطريق ليؤدى إلى صلاح سالم مرة أخرى.

فك وبيع مكونات كوبرى السيدة عائشة بحى الخليفة

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن إجراء مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال فك وبيع مكونات كوبرى السيدة عائشة بحى الخليفة لاستكمال محور صلاح سالم الجديد، وذلك بين الشركات المتخصصة والرائدة في تلك الأعمال يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦ بمقر نادي شرطة القاهرة بعابدين، لاختيار أفضل الشركات القادرة على فك الكوبرى بطريقة آمنة، وفقًا لكراسة الشروط الموجودة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الاوتوستراد السيدة عائشة صلاح سالم الجديد منطقة السيدة عائشة

مواد متعلقة

تفاصيل إجراء تحويلات مرورية بمحور صلاح سالم الجديد مع طريق عين الحياة

حالة الطرق اليوم، اختناقات مرورية بالقاهرة الكبرى أبرزها صلاح سالم ومحور صفط

ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

الأهلي يتابع حالة تريزيجيه ويحذر اللاعب من ارتكاب هذا الأم

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

ريال مدريد يصطدم بـ أتلتيكو الليلة في نصف نهائي السوبر الإسباني

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.58 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

الهدوء يخيم على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤيا الملابس القديمة في المنام وعلاقتها بالقطيعة بين الأهل والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية