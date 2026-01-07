استدعاء أهل شاب تخلص من حياته حزنا على وفاة والده بالمرج

18 حجم الخط

أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة عامل عثر عليه متوفى داخل شقته، وقد تخلص من حياته عقب شنق نفسه بسبب مروره بحالة نفسية سيئة بسبب وفاة والده عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب في منتصف العقد الثالث من عمره ومشنوقًا داخل غرفة نومه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لحزنه بسبب وفاة والده ولم يستطع الخروج من حزنه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده

