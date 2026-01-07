تعرف على جهود وزارة الاتصالات في توطين صناعة الإلكترونيات خلال 2025

18 حجم الخط

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دوره الحيوي كقطاع خدمية وإنتاجية فى آنٍ واحد، حيث جاء هذا التطور نتيجة ثمرة التوسع فى تنفيذ المشروعات التكنولوجية ومنها توطين صناعة الإلكترونيات والتي نستعرض خلال السطور التالية أبرز ملامحها:

توطين صناعة الإلكترونيات

فى إطار تنفيذ مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات ؛ ارتفع عدد مصنعى أجهزة هواتف المحمول فى مصر بعد دخول 4 علامات تجارية جديدة السوق المصرى خلال عام 2025 ليصل إلى 15 علامة تجارية بسعة قصوى تبلغ حوالى 20 مليون وحدة سنويًا باستثمارات حوالى 200 مليون دولار.

مضاعفة عدد أجهزة هواتف المحمول المصنعة محليًا ثلاثة أضعاف خلال عام واحد صعودا من 3.3 مليون وحدة فى 2024 إلى أكثر من 10 ملايين وحدة فى 2025 بقيمة مضافة محلية أكثر من 40%.

حقق قطاع تصميم الالكترونيات نموا بنسبة 15%. وزاد عدد الشركات المتخصصة فى هذه المجالات إلى 86 شركة محلية وعالمية. كما زاد عدد العاملين فى مجالات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة إلى نحو 10 آلاف مهندس متخصص.

تم تدريب نحو 6400 متدرب فى مجال تصميم الإلكترونيات من خلال مجمعات إبداع الإلكترونيات ومعامل إبداع الإلكترونيات، وذلك بالإضافة الى تدريب نحو 1300 متدرب بالشراكة مع شركات عالمية.

تمكين الشركات الناشئة

تمكين 57 شركة ناشئة ودعم 100 مشروع تخرج وتمويل 5 مشروعات بحثية فى مجالات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

زيادة عدد مصنعي كابلات الألياف الضوئية فى مصر بعد دخول علامة تجارية جديدة السوق المصرى خلال عام 2025 ليصل إلى أربع علامات تجارية عالمية ومحلية تقوم بتصنيع هذه الكابلات داخل السوق المصرى، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 4 ملايين كيلومتر سنويًّا.

