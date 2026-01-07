الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على جهود وزارة الاتصالات في توطين صناعة الإلكترونيات خلال 2025

وزارة الاتصالات،
وزارة الاتصالات، فيتو
18 حجم الخط

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دوره الحيوي كقطاع خدمية وإنتاجية فى آنٍ واحد، حيث جاء هذا التطور نتيجة ثمرة التوسع فى تنفيذ المشروعات التكنولوجية ومنها توطين صناعة الإلكترونيات والتي نستعرض خلال السطور التالية أبرز ملامحها:

توطين صناعة الإلكترونيات

  • فى إطار تنفيذ مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات؛ ارتفع عدد مصنعى أجهزة هواتف المحمول فى مصر بعد دخول 4 علامات تجارية جديدة السوق المصرى خلال عام 2025 ليصل إلى 15 علامة تجارية بسعة قصوى تبلغ حوالى 20 مليون وحدة سنويًا باستثمارات حوالى 200 مليون دولار.
  • مضاعفة عدد أجهزة هواتف المحمول المصنعة محليًا ثلاثة أضعاف خلال عام واحد صعودا من 3.3 مليون وحدة فى 2024 إلى أكثر من 10 ملايين وحدة فى 2025 بقيمة مضافة محلية أكثر من 40%.
  • حقق قطاع تصميم الالكترونيات نموا بنسبة 15%. وزاد عدد الشركات المتخصصة فى هذه المجالات إلى 86 شركة محلية وعالمية. كما زاد عدد العاملين فى مجالات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة إلى نحو 10 آلاف مهندس متخصص.
  • تم تدريب نحو 6400 متدرب فى مجال تصميم الإلكترونيات من خلال مجمعات إبداع الإلكترونيات ومعامل إبداع الإلكترونيات، وذلك بالإضافة الى تدريب نحو 1300 متدرب بالشراكة مع شركات عالمية.

تمكين الشركات الناشئة 

  • تمكين 57 شركة ناشئة ودعم 100 مشروع تخرج وتمويل 5 مشروعات بحثية فى مجالات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات.
  • زيادة عدد مصنعي كابلات الألياف الضوئية فى مصر بعد دخول علامة تجارية جديدة السوق المصرى خلال عام 2025 ليصل إلى أربع علامات تجارية عالمية ومحلية تقوم بتصنيع هذه الكابلات داخل السوق المصرى، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 4 ملايين كيلومتر سنويًّا.

وزير الاتصالات يتفقد أجنحة معرض الرواد السنوى لهواة جمع الطوابع 2026

جبران يبحث مع مساعد وزير الاتصالات تسريع إطلاق خدمات "العمل" على بوابة مصر الرقمية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الالكترونيات توطين صناعة الإلكترونيات قطاع الاتصالات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات مصر تصنع الإلكترونيات

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يبحث مع رئيس الأعلى للإعلام آفاق التعاون المشترك

وزير الاتصالات: استثمرنا 6 مليارات دولار فى تطوير البنية التحتية الرقمية

وزير الاتصالات في محافظة الدقهلية لتطبيق التحول الرقمي

وزير الاتصالات: 800 ألف متدرب سنويًا في صناعة التعهيد
ads

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم و4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

القافلة 111، الهلال الأحمر يمد غزة بـ 6 آلاف طن مساعدات إنسانية وملابس شتوية

إلغاء 140 رحلة جوية في باريس بسبب تساقط الثلوج

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حقيقة رحلة الإسراء والمعراج والرد على من أنكرها

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية