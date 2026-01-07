بالأسعار، طرح أراضي عمراني وخدمي بالصعيد

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان عن طرح جديد لقطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض تجاري بمساحة 5295 مترا بسعر 12435 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 104024 مترا بسعر 3510 جنيهات، وأرض لوجيستي بمساحة 20000 متر بسعر 3840 جنيها.

كما شهد جهاز حدائق العاشر، انعقاد جلسة المزايدة العلنية، تحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبرئاسة المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز حدائق العاشر، وبحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، إلى جانب أعضاء لجنة المزايدات المختصة.



وتضمن الطرح عدد (١١) محلًا تجاريًا وصيدلية واحدة، بمساحات تتراوح بين (١٥ م² إلى ٤٦ م²)، وذلك بالسوق التجاري بالقطعة رقم (١/٣) بمركز خدمات الحي العشرين، بالإضافة إلى طرح عدد (٣) قطع أراضٍ بنشاط مخابز داخل مراكز خدمات الأحياء (٢٠، ٢١، ٢٤)، بمساحات تتراوح بين (٤٩٤ م² إلى ٧٧٨ م²).

وأسفرت جلسة المزايدة عن بيع جميع المحال والقطع المطروحة، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو ٧١ مليون جنيه، وسط إقبال ملحوظ وتنافس قوي من المستثمرين والمتقدمين، بما يعكس قوة السوق التجارية وجاذبية الفرص الاستثمارية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن النتائج الإيجابية للمزايدة تعكس حجم الثقة المتنامية في مناخ الاستثمار بالمدينة، مشيرًا إلى أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة الجهاز لتنشيط الحركة التجارية وتوسيع منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز مكانة العاشر من رمضان كإحدى أهم المدن الصناعية والخدمية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المهندس علاء عبد اللاه،أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يدعم توجهات الدولة نحو جذب الاستثمارات الجادة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل المدينة.

