استقبل رئيس الجمهورية البرتغالي مارسيلو ريبيلو، السفير طارق طايل، وذلك لتقديم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية البرتغالية، وقد تضمنت مراسم تقديم أوراق الاعتماد استعراض حرس الشرف.

السفير المصري طارق طايل يقدم أوراق اعتماده للرئيس البرتغالي

وأعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد لقاء مع رئيس الجمهورية البرتغالية، حيث نقل السفير طايل للرئيس البرتغالي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخالص تمنياته للبرتغال حكومةً وشعبًا بدوام التقدم والازدهار.

العلاقات المصرية البرتغالية

وأكد علي التقدير الذي تكنه مصر للسياسة الخارجية والمواقف البرتغالية الداعمة لتكريس قواعد القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في العلاقات الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بقضايا المنطقة، كما أعرب عن تقديره الكبير لحرص الرئيس البرتغالي علي المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر الماضي.



من جانبه نقل الرئيس البرتغالي تحياته لفخامة رئيس الجمهورية، وأكد اهتمامه بالحضارة المصرية واسهاماتها في تاريخ البشرية، كما أعرب سيادته عن دعمه للدور المحوري الذي تقوم به مصر لجلب الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.



تم خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال، والتنسيق السياسي بين البلدين، والتأكيد علي أهمية الحفاظ علي المستوى الرفيع الذي تتسم به تلك العلاقات والبناء عليه في كافة المجالا

