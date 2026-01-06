الرئيس السيسي: 10 أعوام نتشارك الاحتفالات وتزداد المحبة بين المصريين يوما بعد يوم

18 حجم الخط

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، قائلا: "خلينى أبدأ كلامي بأن أحمد ربنا على أننا منذ عام 2015 واحنا بنحتفل مع بعض بالعيد وأهنئ قداسة البابا، وأهنئ كل المسيحيين فى مصر والعالم".

وأضاف خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الميلاد بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة: "ربنا يحفظنا ويجعل أيامنا كلها أعياد وأفراح"، موضحا: "فى 2015 كانت أول مرة أقوم بهذه الزيارة لأرى المحبة، ومنذ ذلك التاريخ وحدثت أشياء كثيرة".

وأوضح: "حجم المحبة بين المصريين يزيد يوما بعد يوم منذ 2015، وأتمنى أن تبقى العلاقة بين المصريين، جيدة وأن نمنع أى شخص من أن يفسد ما بيننا".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويًا على مشاركة الأقباط صلاة العيد في رسالة تؤكد وحدة الشعب المصري وترسخ قيم المواطنة.

وبعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس العيد كما استعدت الكاتدرائية بشكل كامل لاستقبال الاحتفالات حيث تم تركيب شجرة كبيرة مزينة بالأنوار والزينة التقليدية للميلاد إلى جانب وضع باقات الزهور وتزيين الممرات والطرقات داخل الكاتدرائية وخارجها.

