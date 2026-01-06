السيسي: أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد

18 حجم الخط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن أى مشكلة لها حل وتبقى مصر بخير وسلام، ونأمل أن يكون عام 2026 عام خير وسعادة، وكل عام وأنتم طيبين".



وأضاف خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الميلاد بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويًا على مشاركة الأقباط صلاة العيد في رسالة تؤكد وحدة الشعب المصري وترسخ قيم المواطنة

وبعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس العيد كما استعدت الكاتدرائية بشكل كامل لاستقبال الاحتفالات حيث تم تركيب شجرة كبيرة مزينة بالأنوار والزينة التقليدية للميلاد إلى جانب وضع باقات الزهور وتزيين الممرات والطرقات داخل الكاتدرائية وخارجها.

كما تم وضع مسارات واضحة لدخول وخروج المصلين، مع تواجد فرق التنظيم والكشافة لتنظيم الحركة وضمان راحة جميع الحاضرين فضلا عن وضع مسارات واضحة للمصلين تشمل طرق الدخول والخروج وأماكن جلوس كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

وشهدت الكاتدرائية تأمينا مكثفا لضمان سلامة المصلين والزوار حيث تم وضع بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقعات بالإضافة إلى حواجز مرورية لمنع أي سيارات من المرور بالقرب من مداخل الكاتدرائية.

ويشهد قداس عيد الميلاد حضورا واسعا لكبار رجال الدولة ووفود من مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات والنقابات والأحزاب السياسية إلى جانب سفراء عدد من الدول ورجال السلك الدبلوماسي وممثلي الطوائف المسيحية.



