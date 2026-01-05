البيتكوين يتجاوز حاجز 94 ألف دولار في أعلى مستوى منذ 3 أسابيع

18 حجم الخط

شهدت أسواق العملات الرقمية انطلاقة قوية مع مستهل تعاملات الأسبوع الأول من العام الجديد، حيث قفزت القيمة السوقية للقطاع بشكل ملحوظ مع عودة ثقة المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية.

قفزة في أسعار بيتكوين

وقاد هذه الموجة الصاعدة عملة البيتكوين التي اخترقت مستوى 94 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلة أعلى سعر لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك بقفزة تجاوزت 3% في جلسة التداول الأخيرة.

اعتقال رئيس فنزويلا

ويأتي هذا الأداء القوي على خلفية تطورات جيوسياسية سريعة، أبرزها العملية الأمريكية في فنزويلا وما أسفرت عنه من اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتسليمه للسلطات الأمريكية لمحاكمته.

وفسر المحللون هذه التطورات بأنها تخفف من حدة التوترات العالمية، مما دفع المتداولين إلى استئناف نشاطهم المضطرب في أسواق المضاربة مثل العملات المشفرة.

وارتفع سعر البيتكوين بما يقارب 6000 دولار منذ مساء يوم الجمعة الماضي، مما يعكس زخما شرائيا قويا.

كما تابعت العملات الرقمية الأخرى هذا المسار الصاعد، حيث ارتفع سعر عملة الإيثريوم بنسبة 1.44% ليصل إلى 3183.89 دولار، وامتد هذا التفاؤل ليشيد ليس فقط أسعار العملات، بل أيضا الشركات والمؤسسات المالية المرتبطة بهذا القطاع.

ففي سوق الأوراق المالية، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة بالبيتكوين ارتفاعا ملحوظا متوافقا مع هذه الموجة.

وارتفع مؤشر PROSHARES BITCOIN ETF بنسبة 3.3%، بينما قفز مؤشر ISHARES BITCOIN TRUST ETF بنسبة 3.1%، وهذا يعكس تدفق رؤوس الأموال المؤسسية ونمو الطلب على المنتجات المالية التي تتيح التعرض لسوق العملات الرقمية.

وتعد هذه الجلسة الإيجابية هي الثانية على التوالي التي تحقق فيها العملات الرقمية مكاسب قوية خلال التداولات الأمريكية، مما يمثل تحولا واضحا في المشهد مقارنة بأشهر نهاية عام 2025، التي شهدت تراجعا مستمرا ومتوازيا في كل من أسواق العملات المشفرة والأسهم الأمريكية.

ويبدو أن المشهد الحالي يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التفاؤل الحذر، حيث يبحث المستثمرون عن فرص النمو في ظل تحسن الظروف المتصورة للمخاطر العالمية.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه الأسواق تظل شديدة التقلب، وقد تتأثر سريعًا بأي تطورات سياسية أو اقتصادية غير متوقعة في المستقبل القريب.

