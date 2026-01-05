عضو غرفة الصناعات المعدنية: حوافز غير مسبوقة لدعم صناعة الصاج

18 حجم الخط

أكد هيمن عبد الله عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الحزمة الجديدة من الحوافز التي أعلنتها وزارة الصناعة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم صناعة ألواح ولفائف الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، باعتبارها من الصناعات المغذية المحورية التي تقوم عليها عشرات الأنشطة الصناعية الحيوية.

وأوضح عبد الله أن هذه الحوافز تعكس توجه الدولة الجاد نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في مدخلات الإنتاج التي تشهد طلبًا متزايدًا من قطاعات مثل الأجهزة المنزلية، وصناعة السيارات، والإنشاءات، والمعدات الزراعية، والتجهيزات الطبية.

عبد الله: أسعار أراضٍ تنافسية وقروض ميسرة.. خريطة جديدة لتوطين صناعة الصاج

وأشار إلى أن الحزمة التحفيزية تتضمن أسعارًا تنافسية للأراضي الصناعية مع أولوية نسبية في التخصيص للمشروعات الجديدة، إلى جانب تسهيلات مرنة في السداد مرتبطة بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، وهو ما يخفف الأعباء التمويلية في المراحل الأولى من الاستثمار.

وأضاف عضو غرفة الصناعات المعدنية أن الوزارة وفرت قروضًا ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، فضلًا عن توفير جميع المرافق الأساسية بشكل فوري من كهرباء ومياه وغاز وطرق واتصالات، بما يقلل زمن بدء التشغيل ويرفع كفاءة الاستثمار الصناعي.

غرفة الصناعات المعدنية: أولوية للمصانع المحلية في المشروعات القومية

وأكد عبد الله أن من أبرز المزايا غير المسبوقة في هذه الحزمة هو الإسراع بإصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية عقب استيفاء الاشتراطات، وهو ما يعالج واحدة من أهم التحديات التي واجهت المستثمرين الصناعيين خلال السنوات الماضية.

وشدد على أن منح أولوية لمصانع الصاج المحلية في توريد احتياجات المشروعات القومية يمثل ضمانة حقيقية لتوافر الطلب واستدامة التشغيل، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مزدوجًا للدولة والمستثمر، عبر دعم سلاسل الإمداد المحلية وزيادة القيمة المضافة.

ودعا هيمن عبد الله المستثمرين الجادين، المحليين والأجانب، إلى سرعة ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الواعد، مؤكدًا أن صناعة الصاج تمثل حجر أساس في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتحسين الميزان التجاري.

وأشاد هيمن عبد الله بالدور المحوري الذي يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في دعم ملف الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن المتابعة المباشرة وتبني سياسات تنفيذية واضحة أسهما في تحويل الحوافز من قرارات مكتوبة إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف أن الوزير يقود رؤية متكاملة لربط الصناعة بالبنية التحتية واللوجستيات، وتسريع وتيرة التراخيص، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز ثقة القطاع الخاص ويُسرّع توطين الصناعات المغذية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الصاج، بما ينعكس إيجابًا على النمو والتشغيل وزيادة الصادرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.