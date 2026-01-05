الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد محطتي معالجة العامرية وإسكان مبارك

رئيس صرف الإسكندرية
رئيس صرف الإسكندرية يتفقد محطتي معالجة العامرية وإسكان مبارك
18 حجم الخط

تفقد المهندس “سامي قنديل” رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محطتي معالجة العامرية “الألماني”، ومعالجة إسكان مبارك، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المحطتين.

وزير الخارجية السعودي يؤكد لـ السيسي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الراسخة مع مصر

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرصًا على رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي

وخلال الجولة، تفقد المهندس سامى قنديل رئيس الشركة أعمال التشغيل ومراحل المعالجة المختلفة، واطمأن على الجاهزية الفنية للمعدات والطلمبات وكفاءة منظومة العمل داخل المحطتين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بخطط التشغيل والصيانة الدورية لضمان استمرارية العمل ومتابعة جودة مخرجات المحطة.

وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة العامرية “الألماني” وتوسعاتها 200 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة إسكان مبارك 15 ألف متر مكعب يوميًا.

واستمع رئيس الشركة إلى مطالب العاملين بالمحطتين، مؤكدًا حرصه على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة المتابعات الميدانية الدورية التي ينفذها رئيس الشركة لمختلف محطات المعالجة والرفع على مستوى المحافظة، بهدف تحسين كفاءة التشغيل وضمان استدامة خدمات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سامي قنديل الصرف الصحي بالاسكندرية

مواد متعلقة

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية

وزير الخارجية السعودي يؤكد لـ السيسي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الراسخة مع مصر

الشيوخ يحسم مواعيد تقديم الإقرارات بشأن العقارات الخاضعة للضريبة

الأكثر قراءة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

القرصنة الأمريكية والمعايير المزدوجة

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

أسعار التمور في الأسواق استعدادًا لشهر رمضان المبارك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

الأوقاف عن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم: مصر نموذجًا فريدًا للتعايش بين الأديان والثقافات

ما المراد بالصاحبة في قوله تعالى "وصاحبته وبنيه"؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية