رئيس صرف الإسكندرية يتفقد محطتي معالجة العامرية وإسكان مبارك

تفقد المهندس “سامي قنديل” رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محطتي معالجة العامرية “الألماني”، ومعالجة إسكان مبارك، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المحطتين.

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرصًا على رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي

وخلال الجولة، تفقد المهندس سامى قنديل رئيس الشركة أعمال التشغيل ومراحل المعالجة المختلفة، واطمأن على الجاهزية الفنية للمعدات والطلمبات وكفاءة منظومة العمل داخل المحطتين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بخطط التشغيل والصيانة الدورية لضمان استمرارية العمل ومتابعة جودة مخرجات المحطة.

وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة العامرية “الألماني” وتوسعاتها 200 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة إسكان مبارك 15 ألف متر مكعب يوميًا.

واستمع رئيس الشركة إلى مطالب العاملين بالمحطتين، مؤكدًا حرصه على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة المتابعات الميدانية الدورية التي ينفذها رئيس الشركة لمختلف محطات المعالجة والرفع على مستوى المحافظة، بهدف تحسين كفاءة التشغيل وضمان استدامة خدمات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

