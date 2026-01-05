جلسة تصوير للأهلي في التتش بكأس العالم

18 حجم الخط

يستقبل النادي الأهلي، النسخة الأصلية لبطولة كأس العالم 2026 ظهر اليوم، التي تزور مصر حاليا ضمن الجولة الترويجية التي تجوب عددا كبيرا من الدول في مختلف القارات.

ومن المقرر عمل جلسة تصوير للنسخة الأصلية من كأس العالم في ملعب التتش، بالإضافة إلى تصويره مع الفريق الأول قبل المران.

وشهدت أمس وصول الكأس الأصلية إلى الأراضي المصرية، في إطار جولتها الترويجية التي تسبق انطلاق بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في يونيو المقبل، في 3 دول هي كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.



جوائز المنتخبات المشاركة بكأس العالم

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

وسيتم توزيع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، أي بزيادة قدرها 50% عن قيمة جوائز كأس العالم في قطر 2022

وأكد الاتحاد الدولي أن كل منتخب مشارك مبدئيًا سيحصل على 1.5 مليون دولار، على أن يحصل الفائز بالبطولة على 50 مليون دولار.

كما قرر أن يحصل الوصيف على 33 مليون دولار.

بينما يحصل أصحاب المركز الثالث على 29 مليون دولار، والمركز الرابع على 27 مليون دولار، والخامس حتى الثامن على 19 مليون دولار لكل واحد منهم.

فيما يحصل صاحب المركز التاسع حتى الـ16 على 15 مليون دولار لكل واحد منهم.

الفيفا يعلن الجوائز المالية لكأس العالم

ويحصل أصحاب المراكز الـ17 حتى الـ32 على 11 مليون دولار لكل واحد منهم، ومن الـ33 حتى 48 على 9 ملايين دولار لكل واحد منهم.

تخصيص جزء من عائد المباريات لغزة

وكشفت صحيفة AS الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، خصص جزءا من عائدات بطولة كأس العالم 2026، لمساعدة غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها خلال الفترة الحالية.

وحسب ما ذكرته الصحيفة خلال اجتماع مجلس الفيفا، انه تم الاتفاق على تخصيص مبلغ مالي من عائدات كأس العالم 2026، من أجل مساعدة غزة واصفًا إياها بالمنطقة المنكوبة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها.

