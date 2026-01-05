والدة عاطل متهم بترويع المواطنين في المرج: حاولت أعالجه بس هو رافض

18 حجم الخط

استمعت نيابة المرج لأقوال والدة عاطل متهم بترويع المواطنين بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المرج وأكدت أن ابنها يعاني من هلاوس وذهان ولا يميز بين الأشياء ولا يعرف الصح من الخطأ.

وأضافت والدة الشاب أنها سبق لها إيداعه مستشفى نفسي وعقلي إلا أنه خرج منها ولم يرضي إكمال علاجه أو أخذ دوائه، مشيرة إلى أن أهل المنطقة يعلمون حالته وكثيرا ما يعطفون عليه، وأمرت النيابة بصرفها بدون ضمانات.

وكانت مديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ترويع أحد المهتزين نفسيًا للمواطنين مستخدمًا سلاحا أبيض بأحد الشوارع بمنطقة المرج.

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء والدته أقرت بأن نجلها يعاني من اضطرابات نفسية، ويرفض تلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون الأسلحة والذخائر

وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:

( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

