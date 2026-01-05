الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

والدة عاطل متهم بترويع المواطنين في المرج: حاولت أعالجه بس هو رافض

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو
18 حجم الخط

استمعت  نيابة المرج لأقوال والدة عاطل متهم بترويع المواطنين بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المرج وأكدت أن ابنها يعاني من هلاوس وذهان ولا يميز بين الأشياء ولا يعرف الصح من الخطأ. 

وأضافت والدة الشاب أنها سبق لها إيداعه مستشفى نفسي وعقلي إلا أنه خرج منها ولم يرضي إكمال علاجه أو أخذ دوائه، مشيرة إلى أن أهل المنطقة يعلمون حالته وكثيرا ما يعطفون عليه، وأمرت النيابة بصرفها بدون ضمانات.

وكانت مديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ترويع أحد المهتزين نفسيًا للمواطنين مستخدمًا سلاحا أبيض بأحد الشوارع بمنطقة المرج.

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بدائرة  قسم شرطة المرج) وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء والدته أقرت بأن نجلها يعاني من اضطرابات نفسية، ويرفض تلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

قانون الأسلحة والذخائر

وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:

( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة المرج النيابة العامة

مواد متعلقة

حبس سايس متهم بممارسة أعمال البلطجة 4 أيام في القاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو بائع يمارس أعمال البلطجة ويلوح بسلاح داخل سوق بالبحيرة

الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجة من قِبل منادي سيارات بالجيزة وضبط المتهمين

الأكثر قراءة

البنك المركزى: 42.5% زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

الطريق إلى نجمة الكان الثامنة.. منتخب مصر يواجه بنين الليلة بشعار لا بديل عن الفوز.. حسام حسن ذاكر السناجب جيدا.. وعودة القوة الضاربة الهجومية بقيادة صلاح ومرموش

موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا والقناة الناقلة

عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

ضوابط إجازة الوضع ومدتها وفقا لقانون الطفل

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف منها البلطي والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية