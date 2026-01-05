مؤشرات الحصر العددي لأصوات الناخبين، محمد الدامي يقترب من حسم مقعد مركز الدلنجات

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة السادسة، دائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والمخصص لها مقعد واحد، نتيجة الحصر العددي.

وجاء عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 290 ألفًا و892 ناخبا، عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 83 ألفًا و900 ناخب، عدد الأصوات الباطلة ألف و400 صوت، وعدد الأصوات الصحيحة 82 ألفًا و500 صوت.

وجاءت أصوات المرشحين كما يلي، محمد الدامي "مستقل" 42 ألفًا و683 صوتا، ومحمود الكومي "مستقل" 39 ألفًا و817 صوتا.

تنافس على المقاعد الخمسة بالدوائر 10 مرشحين

وجرت جولة الإعادة في أربع دوائر انتخابية، تشمل الدائرة الرابعة: مركز رشيد – المحمودية – الرحمانية، الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة: الدلنجات، الدائرة التاسعة: مركز كوم حمادة – بدر، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربع 271 مركزًا، وتضم 300 لجنة، تستقبل مليونًا و515 ألفًا و410 ناخبين وناخبات، ويتنافس على المقاعد الخمسة بهذه الدوائر 10 مرشحين.

