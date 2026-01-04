خبير استراتيجي: واشنطن تعيد رسم هيمنتها العالمية وتستهدف قناة بنما وتصعّد بأمريكا الوسطى

18 حجم الخط

فنزويلا، قال الدكتور نضال أبو زيد، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن الولايات المتحدة تعمل على إعادة تشكيل صورتها الهيمنية على المستوى الدولي، مركزة في الوقت الحالي على نصف الكرة الغربي، مع الحفاظ على مصالحها في النصف الشرقي بشكل محدود.

إعادة ترتيب الهيمنة الأمريكية: التركيز على النصف الغربي من الكرة الأرضية

وأوضح أبو زيد، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرئيس الأمريكي ترامب يسعى لتعزيز النفوذ الأمريكي سياسيًا وإعلاميًا في المنطقة الغربية من العالم، مؤكّدًا أن إعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية تهدف إلى التحكم في الممرات الحيوية، وعلى رأسها قناة بنما.

تصعيد أمريكي محسوب في أمريكا الوسطى لضمان السيطرة على الممرات الحيوية

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن واشنطن تستعد لتصعيد ملحوظ في منطقة أمريكا الوسطى خلال المرحلة المقبلة، لضمان نفوذ مباشر وتحكم أفضل في الممرات الاستراتيجية، مع الاعتماد على تحركات محددة بدلًا من مواجهات واسعة النطاق قد تترتب عليها تكاليف عالية.

استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران: تفكيك داخلي بدل المواجهة العسكرية المباشرة

وأضاف أبو زيد أن الولايات المتحدة لن تغامر بشن عمليات عسكرية تقليدية برية ضد إيران، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية تركز على عمليات انتقائية استخباراتية تستهدف تفكيك المجتمع الإيراني من الداخل، من خلال دعم الاحتجاجات والمظاهرات، بدل الدخول في مواجهة شاملة قد تكون تكلفتها مرتفعة.

هذا التحرك يعكس تحولًا واضحًا في استراتيجيات واشنطن العالمية، من الاعتماد على القوة العسكرية التقليدية إلى السيطرة الذكية على المفاصل الاستراتيجية والمناطق الحيوية عالميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.