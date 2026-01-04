الأحد 04 يناير 2026
الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن وقف العمل مؤقتًا بالخط الساخن 19826

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن وقف العمل مؤقتًا بالخط الساخن للهيئة رقم 19826، موضحة أن تشغيله يرتبط بتلقي شكاوى الاستحقاقات الانتخابية فقط.

وأكدت الهيئة أنه يمكن للمواطنين الاستمرار في التواصل معها عبر عدد من قنوات التواصل الرسمية، تشمل التطبيق الإلكتروني للهيئة، والبريد الإلكتروني، والموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تلقي الاستفسارات والطلبات والمقترحات على مدار العام، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل والأداء.

 

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،استمرار  العمل داخل اللجان الفرعية حتى الانتهاء من غلق جميع اللجان  والتأكد من بدء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي بكافة اللجان العامة، والبالغ عددها 27 لجنة عامة موزعة على 10 محافظات بحضور وكلاء المرشحين أو المرشحين أنفسهم وكذلك وسائل الإعلام. 

