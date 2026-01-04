الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن وقف العمل مؤقتًا بالخط الساخن 19826

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن وقف العمل مؤقتًا بالخط الساخن للهيئة رقم 19826، موضحة أن تشغيله يرتبط بتلقي شكاوى الاستحقاقات الانتخابية فقط.

وأكدت الهيئة أنه يمكن للمواطنين الاستمرار في التواصل معها عبر عدد من قنوات التواصل الرسمية، تشمل التطبيق الإلكتروني للهيئة، والبريد الإلكتروني، والموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تلقي الاستفسارات والطلبات والمقترحات على مدار العام، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل والأداء.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،استمرار العمل داخل اللجان الفرعية حتى الانتهاء من غلق جميع اللجان والتأكد من بدء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي بكافة اللجان العامة، والبالغ عددها 27 لجنة عامة موزعة على 10 محافظات بحضور وكلاء المرشحين أو المرشحين أنفسهم وكذلك وسائل الإعلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.